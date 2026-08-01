Transfer Bońka wstrząsnął Polską. Juventus wyłożył fortunę, rok wcześniej to nie mogłoby się udać

Zbigniew Boniek jako rodowity Bydgoszczanin pierwsze kroki w futbolu stawiał w miejscowym Zawiszy, natomiast jego kariera nabrała ogromnego rozpędu po transferze do Widzewa Łódź.

To właśnie będąc zawodnikiem tego zespołu został dostrzeżony przez Kazimierza Górskiego i w końcówce kadencji legendarnego szkoleniowca zadebiutował w reprezentacji Polski. W 1978 roku, za rządów Jacka Gmocha, zaliczył już swój pierwszy występ na mundialu.

Piłkarskie mistrzostwa świata działają niczym okno wystawowe dla klubów - a że Boniek błysnął na tym turnieju m.in. dubletem w meczu z Meksykiem, to nie mogło dziwić, że niedługo potem pojawiło się zainteresowanie nim... ze strony FC Barcelona.

"Muszę szczerze powiedzieć, że ofert miałem w życiu niesamowicie dużo. Pierwszą poważną w 1979 roku, rok po mistrzostwach w Argentynie. Wówczas do mojego domu przyjechał Helenio Herrera, słynny trener Barcelony, w towarzystwie polskiego księdza. Bo tylko do księdza miał zaufanie, że będzie dobrze tłumaczył!" - opisywał w swym felietonie dla portalu "Weszło" Boniek.

Herrera chciał mnie sprowadzić do Barcelony, ale moja odpowiedź brzmiała: 'nie', bo założyłem sobie, że do 1982 roku nie będę wyjeżdżał, chciałem najpierw skończyć studia

Nastał w końcu rok 1982 - i po napastnika na poważnie ruszyły wówczas przede wszystkim dwa włoskie kluby, AS Roma i Juventus. Jak opisał Marek Wawrzynowski w artykule "Tak Boniek żegnał się z Polską. Góry dolarów za transfer stulecia" w serwisie "Onet Przeglądu Sportowego" zespół z Rzymu proponował Widzewowi dwa miliony dolarów, ale rozłożone na trzy raty.

"Stara Dama" tymczasem dawała nieco mniej - 1,8 mln, ale za to od razu wyciągnęła pełną kwotę na stół. Stało się więc jasne, gdzie "Zibi" rozpocznie nowy etap kariery - w pięknym Turynie.

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Boniek w Juventusie u boku Platiniego. Jeszcze rok wcześniej to nie byłoby możliwe

Z tym wiąże się jeszcze jedna ciekawa anegdota - otóż latem 1982 roku Boniek pojechał oczywiście na kolejne MŚ, na których m.in. zasłynął pamiętnym hat-trickiem przeciwko Belgii. Jego mundialowa historia w tym przypadku była jednak też związana z... żółtymi kartkami.

Pierwsze "żółtko" obejrzał on w spotkaniu pierwszej rundy przeciwko Włochom i doszło do tego w naprawdę kuriozalnych okolicznościach. Tak opisał je w serwisie TVP Sport Leszek Jarosz, wybitny znawca historii MŚ: "Sędzia Vautrot z Francji ukarał Bońka przy okazji rzutu wolnego dla Włochów, bo uznał, że Polacy celowo nie chcą się odsunąć. Padło na pierwszego zawodnika z brzegu...".

Gdyby Boniek stanął w środku muru, to uniknąłby tej kary. Tymczasem w drugiej rundzie, w pamiętnym meczu z ZSRR na Camp Nou, został on po raz kolejny napomniany przez arbitra po odgwizdanym faulu na Władimirze Biessonowie. To oznaczało zaś, że nie mógł wystąpić w półfinale z... Włochami, a to wzbudziło teorie spiskowe o tym, że specjalnie się wykartkował nie chcąc w swoisty sposób skrzywdzić przedstawicieli kraju, w którym miał niebawem zamieszkać.

Była to teza absurdalna - zwłaszcza jeśli przypomnieć sobie jego wcześniejszą grę ze "Squadra Azzurra" na tym samym mundialu, ale która teoria spiskowa nie jest absurdalna? Po latach w rozmowie z Romanem Kołtoniem dla Polsatu Sport 80-krotny reprezentant Polski wrócił do tej sytuacji.

"Ja myślę, że [sędzia Robert Valentine] czatował na mnie, żeby pokazać mi drugą żółtą kartkę. To były dziwne czasy. [...] Piłka była niestety wtedy bardziej skorumpowana, sędziowie byli tacy, jacy byli. Ja uważam, że on miał interes w tym, żeby mnie ukarać żółtą kartką. Było wiadomo, że jak wygramy to pewnie wpadniemy na Włochów. Niektórzy twierdzą, że to by nic nie zmieniło. A co by było, gdyby Polska zagrała z Bońkiem, a Włosi bez Rossiego?" - zastanawiał się.

Niemniej po mistrzostwach Boniek zameldował się w Italii - a mógł zrobić to również dlatego, że Włosi nieco wcześniej poluzowali swoje przepisy dotyczące zatrudniania w klubach graczy zagranicznych.

Po nieudanym mundialu 1966 we Włoszech chciano postawić na krajowych graczy - i aż do 1980 roku kontraktowanie stranierich było niemożliwe. Wraz z początkiem lat 80. pozwolono na jednego takiego zawodnika na drużynę, a od sezonu 1982/1983 poszerzono zezwolenie do dwóch piłkarzy. Kolejne poluzowanie przepisów nastąpiło w kampanii 1988/1989 i to dzięki temu mogliśmy stać się świadkami gry takich tercetów jak niemiecka trójka w Interze Mediolan (Brehme - Matthaus - Klinsmann), holenderska trójka w Milanie (Gullit, Rijkaard, van Basten), czy południowoamerykański trójząb w Napoli (Alemao - Careca - Maradona).

Wracając jednak do początku lat 80. - w "Juve" Boniek mógł zagrać u boku Francuza Michela Platiniego i bez dwóch zdań obaj z miejsca stali się gwiazdami w Piemoncie. Co ciekawe czasami omyłkowo podaje się, że trzecim stranierim wśród "Bianconerich" był wówczas pochodzący z San Marino Massimo Bonini, ale ten był wtedy traktowany w dokumentacji jako Włoch - zresztą występował w młodzieżówce "Squadra Azzurra", a samo San Marino zostało członkiem FIFA i UEFA dopiero w roku 1988.

Zbigniew Boniek spędził w Juventusie trzy sezony, po czym dołączył do AS Roma (co się odwlecze, to nie uciecze) i w Rzymie zakończył swoją karierę. Podczas gry na Półwyspie Apenińskim zdobył dwa krajowe mistrzostwa, dwa puchary oraz Puchar Europy. By to wszystko mogło się wydarzyć, zgrać musiało się wiele wrażliwych czynników.

Zbigniew Boniek Piotr Matusewicz East News

Zbigniew Boniek Andrzej Iwańczuk East News

Zbigniew Boniek Grzegorz Wajda/REPORTER East News





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