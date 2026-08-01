Transfer Bońka wstrząsnął Polską. Juventus wyłożył fortunę, rok wcześniej to nie mogłoby się udać
Zbigniew Boniek, choć cieszył się zainteresowaniem wielu europejskich gigantów w trakcie swej piłkarskiej kariery, długo odkładał decyzję o opuszczeniu Polski, chcąc najpierw skończyć w ojczyźnie studia. W 1982 roku nastał jednak stosowny moment na zagraniczny transfer - "Zibi" rozpoczął swą wspaniałą przygodę w Juventusie, choć by do tego doszło, w całość musiało złożyć się wiele skomplikowanych czynników. Rok wcześniej np. "Juve" musiałoby wybierać między nim a Platinim, ale na szczęście nadeszła zmiana przepisów...
Zbigniew Boniek jako rodowity Bydgoszczanin pierwsze kroki w futbolu stawiał w miejscowym Zawiszy, natomiast jego kariera nabrała ogromnego rozpędu po transferze do Widzewa Łódź.
To właśnie będąc zawodnikiem tego zespołu został dostrzeżony przez Kazimierza Górskiego i w końcówce kadencji legendarnego szkoleniowca zadebiutował w reprezentacji Polski. W 1978 roku, za rządów Jacka Gmocha, zaliczył już swój pierwszy występ na mundialu.
Piłkarskie mistrzostwa świata działają niczym okno wystawowe dla klubów - a że Boniek błysnął na tym turnieju m.in. dubletem w meczu z Meksykiem, to nie mogło dziwić, że niedługo potem pojawiło się zainteresowanie nim... ze strony FC Barcelona.
"Muszę szczerze powiedzieć, że ofert miałem w życiu niesamowicie dużo. Pierwszą poważną w 1979 roku, rok po mistrzostwach w Argentynie. Wówczas do mojego domu przyjechał Helenio Herrera, słynny trener Barcelony, w towarzystwie polskiego księdza. Bo tylko do księdza miał zaufanie, że będzie dobrze tłumaczył!" - opisywał w swym felietonie dla portalu "Weszło" Boniek.
Herrera chciał mnie sprowadzić do Barcelony, ale moja odpowiedź brzmiała: 'nie', bo założyłem sobie, że do 1982 roku nie będę wyjeżdżał, chciałem najpierw skończyć studia
Nastał w końcu rok 1982 - i po napastnika na poważnie ruszyły wówczas przede wszystkim dwa włoskie kluby, AS Roma i Juventus. Jak opisał Marek Wawrzynowski w artykule "Tak Boniek żegnał się z Polską. Góry dolarów za transfer stulecia" w serwisie "Onet Przeglądu Sportowego" zespół z Rzymu proponował Widzewowi dwa miliony dolarów, ale rozłożone na trzy raty.
"Stara Dama" tymczasem dawała nieco mniej - 1,8 mln, ale za to od razu wyciągnęła pełną kwotę na stół. Stało się więc jasne, gdzie "Zibi" rozpocznie nowy etap kariery - w pięknym Turynie.
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Z tym wiąże się jeszcze jedna ciekawa anegdota - otóż latem 1982 roku Boniek pojechał oczywiście na kolejne MŚ, na których m.in. zasłynął pamiętnym hat-trickiem przeciwko Belgii. Jego mundialowa historia w tym przypadku była jednak też związana z... żółtymi kartkami.
Pierwsze "żółtko" obejrzał on w spotkaniu pierwszej rundy przeciwko Włochom i doszło do tego w naprawdę kuriozalnych okolicznościach. Tak opisał je w serwisie TVP Sport Leszek Jarosz, wybitny znawca historii MŚ: "Sędzia Vautrot z Francji ukarał Bońka przy okazji rzutu wolnego dla Włochów, bo uznał, że Polacy celowo nie chcą się odsunąć. Padło na pierwszego zawodnika z brzegu...".
Gdyby Boniek stanął w środku muru, to uniknąłby tej kary. Tymczasem w drugiej rundzie, w pamiętnym meczu z ZSRR na Camp Nou, został on po raz kolejny napomniany przez arbitra po odgwizdanym faulu na Władimirze Biessonowie. To oznaczało zaś, że nie mógł wystąpić w półfinale z... Włochami, a to wzbudziło teorie spiskowe o tym, że specjalnie się wykartkował nie chcąc w swoisty sposób skrzywdzić przedstawicieli kraju, w którym miał niebawem zamieszkać.
Była to teza absurdalna - zwłaszcza jeśli przypomnieć sobie jego wcześniejszą grę ze "Squadra Azzurra" na tym samym mundialu, ale która teoria spiskowa nie jest absurdalna? Po latach w rozmowie z Romanem Kołtoniem dla Polsatu Sport 80-krotny reprezentant Polski wrócił do tej sytuacji.
"Ja myślę, że [sędzia Robert Valentine] czatował na mnie, żeby pokazać mi drugą żółtą kartkę. To były dziwne czasy. [...] Piłka była niestety wtedy bardziej skorumpowana, sędziowie byli tacy, jacy byli. Ja uważam, że on miał interes w tym, żeby mnie ukarać żółtą kartką. Było wiadomo, że jak wygramy to pewnie wpadniemy na Włochów. Niektórzy twierdzą, że to by nic nie zmieniło. A co by było, gdyby Polska zagrała z Bońkiem, a Włosi bez Rossiego?" - zastanawiał się.
Niemniej po mistrzostwach Boniek zameldował się w Italii - a mógł zrobić to również dlatego, że Włosi nieco wcześniej poluzowali swoje przepisy dotyczące zatrudniania w klubach graczy zagranicznych.
Po nieudanym mundialu 1966 we Włoszech chciano postawić na krajowych graczy - i aż do 1980 roku kontraktowanie stranierich było niemożliwe. Wraz z początkiem lat 80. pozwolono na jednego takiego zawodnika na drużynę, a od sezonu 1982/1983 poszerzono zezwolenie do dwóch piłkarzy. Kolejne poluzowanie przepisów nastąpiło w kampanii 1988/1989 i to dzięki temu mogliśmy stać się świadkami gry takich tercetów jak niemiecka trójka w Interze Mediolan (Brehme - Matthaus - Klinsmann), holenderska trójka w Milanie (Gullit, Rijkaard, van Basten), czy południowoamerykański trójząb w Napoli (Alemao - Careca - Maradona).
Wracając jednak do początku lat 80. - w "Juve" Boniek mógł zagrać u boku Francuza Michela Platiniego i bez dwóch zdań obaj z miejsca stali się gwiazdami w Piemoncie. Co ciekawe czasami omyłkowo podaje się, że trzecim stranierim wśród "Bianconerich" był wówczas pochodzący z San Marino Massimo Bonini, ale ten był wtedy traktowany w dokumentacji jako Włoch - zresztą występował w młodzieżówce "Squadra Azzurra", a samo San Marino zostało członkiem FIFA i UEFA dopiero w roku 1988.
Zbigniew Boniek spędził w Juventusie trzy sezony, po czym dołączył do AS Roma (co się odwlecze, to nie uciecze) i w Rzymie zakończył swoją karierę. Podczas gry na Półwyspie Apenińskim zdobył dwa krajowe mistrzostwa, dwa puchary oraz Puchar Europy. By to wszystko mogło się wydarzyć, zgrać musiało się wiele wrażliwych czynników.