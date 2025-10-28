Tragiczny wypadek we Włoszech. Nie żyje 81-latek. Sprawcą piłkarz Interu Mediolan

Do zdarzenia doszło w Fenegro - w prowincji Como. 81-letni mężczyzna poruszał się drogą prowincjonalną nr 32 na czterokołowym wózku inwalidzkim z napędem elektrycznym. W pewnym momencie został potrącony przez samochód, którego kierowcą był Josep Martinez, rezerwowy bramkarz Interu Mediolan.

Na miejscu zdarzenia błyskawicznie pojawił się śmigłowiec pogotowia ratunkowego, karetka pogotowia oraz żandarmeria wojskowa. Pomimo prób reanimacji życia 81-latka nie udało się uratować. Obecnie funkcjonariusze policji przeprowadzają dochodzenie, droga została zamknięta - podaje portal tg24.sky.it. Wypadek miał miejsce rano, tuż przed godziną 9:45 na Via Bergamo.

Dramat we Włoszech. Nie żyje 81-letni mężczyzna

Ze wstępnych ustaleń wynika, że ofiara w "mogła nagle zmienić kierunek jazdy, odcinając drogę pojazdowi prowadzonemu przez piłkarza". Finalnie samochód prowadzony przez 27-letniego golkipera Interu z ogromną siłą uderzył w mężczyznę na wózku.

"La Repubblica" uzupełnia, że sportowiec od razu udzielił poszkodowanemu pomocy oraz wezwał służby, z którymi współpracował po ich przybyciu. Martinez mocno przejął się zaistniałym incydentem.

Hiszpański bramkarz jest wychowankiem Barcelony. W jego CV znajdziemy również RB Lipsk czy FC Genoę, z której w zeszłym roku trafił do Interu Mediolan za kwotę 14 milionów euro. W tym sezonie 27-latek rozegrał dwa spotkania w Serie A.

