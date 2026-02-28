To Zieliński zrobił w meczu Serie A. Nazwisko Polaka na ustach Włochów

We wtorek Inter poniósł jedną z najboleśniejszych porażek w ostatnich miesiącach. Mediolański klub dwukrotnie poległ przeciwko FK Bodo/Glimt. Najpierw 1:3 na wyjeździe, a następnie 1:2 na San Siro. Efektem było odpadnięcie z Ligi Mistrzów na etapie play-offów.

Już w sobotę ekipa Cristiana Chivu musiała powrócić do ligowej rzeczywistości. W 27. kolejce Serie A Inter zagrał u siebie z Genoą. Od pierwszej minuty na murawie oglądaliśmy Piotra Zielińskiego.

DJB: Jak ważnym dla Interu Mediolan piłkarzem stał się Piotr Zieliński? WIDEO Do jednej bramki POLSAT BOX GO

Tak Zieliński zagrał z Genoą. Włosi przemówili

Reprezentant Polski nie strzelił gola ani nie zanotował asysty. Do siatki trafiali Federico Dimarco oraz Hakan Calhanoglu, który wykorzystał rzut karny. Te dwie bramki dały gospodarzom zwycięstwo 2:0. Inter umocnił się na pozycji lidera tabeli. Obecnie ma na koncie aż 67 punktów i siedem zwycięstw z rzędu w lidze.

Zieliński spędził na boisku dokładnie 76 minut. Jego miejsce zajął Davide Frattesi. Co do powiedzenia po występie 31-latka mieli włoscy dziennikarze?

"Gra na pozycji pomocnika, nie jest tak błyskotliwy i zdecydowany jak w innych meczach, ale robi swoje" - napisano na łamach sport.virgilio.it (ocena "6"). Identyczną notę polski pomocnik otrzymał od ekspertów ilmessaggero.it. "Jego zwykła, ale ciekawa wizja gry pomaga Interowi w inicjatywach" - czytamy w opisie.

Na kolejną szóstkę Zieliński mógł liczyć od leggo.it. "Mniej widoczny niż zwykle, częściowo z powodu znacznej presji wywieranej na niego przez zawodników De Rossiego. Nadal walczy i pokazuje kilka ważnych trików" - odnotowano. "Pierwsza połowa meczu naznaczona była kilkoma błędami i stonowaną grą. Następnie stopniowo nabierał pewności siebie i solidności" - relacjonuje włoski Eurosport (nota "6"). Pół noty wyżej nasz rodak otrzymał na portalach goal.com, calciomercato.it oraz nerazzurrisiamonoi.it.

"Nadal prezentuje eleganckie występy, udowadniając, że jest siłą napędową zespołu" - pisze ostatni z nich. "Genoa próbuje zasłonić go Frendrupem, ale polski pomocnik wciąż dominuje na boisku" - dodaje calciomercato.com.

Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, był to 36. mecz Polaka w tym sezonie. Do tej pory ma na koncie sześć goli i dwie asysty. Piotr Zieliński utrzymuje dobrą formę i regularność w grze. To świetne wieści przed nadchodzącymi barażami o mistrzostwa świata.

Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan AFP

