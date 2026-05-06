To się dzieje. Angielski gigant rusza po reprezentanta Polski. W grze 25 milionów

Najczęściej powtarzanym obecnie pytaniem bez odpowiedzi w kontekście reprezentantów Polski pozostaje to, czy Robert Lewandowski odejdzie z Barcelony. Klub zaoferował mu przedłużenie umowy, jednak z uwagi na dużo gorsze warunki wskazuje się, że "Lewy" nosi się jednak z zamiarem zmiany barw klubowych.

Jan Ziółkowski na wylocie z AS Roma. Polak przykuty do ławki

Sporo znaków zapytania pojawia się również w kontekście Jana Ziółkowskiego. Stoper po bardzo udanym styczniu stracił miejsce w składzie AS Roma i obecnie niemal nie gra. Nic więc dziwnego, że zgodnie z ustaleniami włoskich mediów, znalazł się on na wylocie.

Z 15 ostatnich meczów Romy Ziółkowski nie zagrał w podstawowym składzie w ani jednym. "Giallorossi" uznali, że najlepszym rozwiązaniem dla stopera będzie odejście, a dziennikarze Corriere della Serra ujawnili szczegóły oczekiwań finanowych działaczy klubu z Rzymu.

Serie A. Tyle Roma chce za Ziółkowskiego. Padł sensacyjny kierunek

Roma oczekuje za reprezentanta Polski 20-25 milionów euro. Checco Oddo Casano dodatkowo wskazuje, że obrońca trafił już na orbitę zainteresowań Newcastle United.

Co ciekawe, zimą za Ziółkowskiego miały napłynąć oferty z Bundesligi, czy Premier League, ale wówczas zarząd Romy postanowił, że da mu jeszcze szansę. Trener miał jednak inne plany. We wspomnianych 15 ostatnich meczach Polak łącznie spędził na murawie zaledwie 53 minuty.

Wszystko wskazuje na to, że latem dojdzie do transferu Ziółkowskiego, który pokazywał w sezonie 2025/26 przebłyski. Obecnie portal Transfermarkt wycenia go na 12 milionów euro.

