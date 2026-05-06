To się dzieje. Angielski gigant rusza po reprezentanta Polski. W grze 25 milionów

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Letnie okno transferowe zapowiada się szalenie ciekawie pod kątem przyszłości wielu reprezentantów Polski. Robert Lewandowski wydaje się już być jedną nogą poza Barceloną, a grono klubów zgłaszających się po niego stale się powiększa. Poza "Lewym" dojść może do głośnego transferu Polaka prosto z Serie A. Włosi ogłaszają, że kwota operacji za reprezentanta Biało-Czerwonych może wynieść nawet 25 milionów. Zgłosić się miał już angielski gigant.

article cover
Reprezentant Polski może zostać bohaterem hitowego transferuMarcin BulandaNewspix.pl

Najczęściej powtarzanym obecnie pytaniem bez odpowiedzi w kontekście reprezentantów Polski pozostaje to, czy Robert Lewandowski odejdzie z Barcelony. Klub zaoferował mu przedłużenie umowy, jednak z uwagi na dużo gorsze warunki wskazuje się, że "Lewy" nosi się jednak z zamiarem zmiany barw klubowych.

Jan Ziółkowski na wylocie z AS Roma. Polak przykuty do ławki

Sporo znaków zapytania pojawia się również w kontekście Jana Ziółkowskiego. Stoper po bardzo udanym styczniu stracił miejsce w składzie AS Roma i obecnie niemal nie gra. Nic więc dziwnego, że zgodnie z ustaleniami włoskich mediów, znalazł się on na wylocie.

Zobacz również:

Na zdjęciu piłkarz Chelsea Joao Pedro oraz snajper FC Barcelona - Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Huczy o Lewandowskim. Tajna operacja w Barcelonie. Hiszpanie potwierdzają

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

Z 15 ostatnich meczów Romy Ziółkowski nie zagrał w podstawowym składzie w ani jednym. "Giallorossi" uznali, że najlepszym rozwiązaniem dla stopera będzie odejście, a dziennikarze Corriere della Serra ujawnili szczegóły oczekiwań finanowych działaczy klubu z Rzymu.

Serie A. Tyle Roma chce za Ziółkowskiego. Padł sensacyjny kierunek

Roma oczekuje za reprezentanta Polski 20-25 milionów euro. Checco Oddo Casano dodatkowo wskazuje, że obrońca trafił już na orbitę zainteresowań Newcastle United

Feta mistrzowska Porto odwołana, teraz komunikat. Pietuszewski i spółka już wiedzą

Co ciekawe, zimą za Ziółkowskiego miały napłynąć oferty z Bundesligi, czy Premier League, ale wówczas zarząd Romy postanowił, że da mu jeszcze szansę. Trener miał jednak inne plany. We wspomnianych 15 ostatnich meczach Polak łącznie spędził na murawie zaledwie 53 minuty.

Zobacz również:

Adam Nawałka z Arkadiuszem Milikiem. Trener widzi go w Górniku i reprezentacji Polski.
Ekstraklasa

Nawałka mówi, co myśli o powrocie Milika do Polski. Jest tylko jeden klub

Dariusz Ostafiński
Dariusz Ostafiński

Wszystko wskazuje na to, że latem dojdzie do transferu Ziółkowskiego, który pokazywał w sezonie 2025/26 przebłyski. Obecnie portal Transfermarkt wycenia go na 12 milionów euro.

Młody piłkarz w bordowo-żółtym stroju drużyny AS Roma podczas meczu, skupiony na grze, z rozwianymi włosami, na tle rozmazanej publiczności.
Jan ZiółkowskiGiuseppe MaffiaAFP
Piłkarz w biało-zielonym stroju z rozłożonymi ramionami świętuje zdobycie gola na stadionie podczas meczu piłki nożnej.
Jan ZiółkowskiAGGELOS NAKKASAFP
Młody mężczyzna w bordowym dresie reprezentacji Polski z identyfikatorem na szyi stoi na stadionie sportowym, za nim widać kilka osób w podobnych strojach.
Jan ZiółkowskiDOMENIC AQUILINAAFP
Przygotowania PSG przed rewanżowym starciem w Lidze Mistrzów. WIDEOAssociated Press© 2026 Associated Press

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja