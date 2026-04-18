Powiedzieć, że Piotr Zieliński we Włoszech odnalazł swoje miejsce na ziemi, to jak nie powiedzieć niczego. Jeden z liderów reprezentacji Polski raz po raz udowadnia, że jest po prostu skrojony pod rywalizację na Półwyspie Apenińskim, stanowiąc o sile kolejnych zepołów, w których ma okazję grać - od Unidese, przez Empoli, Napoli i obecnie Inter.

W czasie swojej kariery, "Zielu" regularnie ma okazję notować asysty i wpisywać się na listę strzelców. Nie inaczej było w ostatnim spotkaniu "Nerazzurrich" przeciwko Cagliari. Podopieczni trenera Cristiana Chivu zwyciężyli przed własną publicznością 3:0, a wynik meczu - przepięknym uderzeniem sprzed pola karnego popisał się Piotr Zieliński właśnie. Okazuje się jednak, że nie był to gol, jak jeden z wielu.

W 419. występach Zielińskiego w Serie A w czasie jego kariery, Polak wpisał się na listę strzelców po raz 50. To o tyle ważne, że dzięki temu trafieniu pomocnik stał się samodzielnym liderem w zestawieniu Polaków z najwiekszą ilością strzelonych bramek w historii Serie A. Tuż za nim uplasował się Arkadiusz Milik, który ze względu na kolejne kontuzje nie jest w stanie dopisać kolejnych trafień przy swoim nazwisku.

Rozwiń

Milik ma zaledwie jednego gola strzelonego mniej od Zielińskiego, a podium uzupełnia Krzysztof Piątek, który w barwach Genoi, AC Milanu, Fiorentiny i Salernitany był w stanie wpisać się na listę strzelców 33 razy. Niewiele mniej od niego, bo 31 trafień ma ikona polskiego futbolu i Serie A, Zbigniew Boniek.

Na 50 bramek Piotra Zielińskiego w Serie A złożyło się jego 5 trafień w barwach Empoli, 37 w barwach Napoli oraz 8 - dotychczas, w koszulce Interu Mediolan. Do zakończenia sezonu "Nerazzurrim" zostało jeszcze 5 spotkań w Serie A - z Torino, Parmą, Lazio, Veroną i Bologną. Niewykluczone więc, że Polak powiększy swój dorobek bramkowy i zacznie uciekać reszcie Polaków jeszcze bardziej.

Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piotr Zieliński cieszy się ze strzelonej bramki dla Interu IPA Sport/ABACA/Abaca/East News East News

Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan AFP

