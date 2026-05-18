Syn Piotra Zielińskiego zachwycił przed kamerą. Nagranie hitem sieci - i to w takim dniu

Inter Mediolan na początku bieżącego miesiąca zmierzył się z drużyną Parmy i pokonał rywali 2:0 po golach Marcusa Thurama oraz Henricha Mychitariana, odnotowując wówczas swój 26. triumf w Serie A w sezonie 25/26 - triumf najważniejszy, bo pieczętujący tytuł mistrzowski "Nerazzurrich".

Na uroczystą dekorację piłkarze Christiana Chivu poczekali jednak dwa tygodnie - aż do rywalizacji z Hellasem Werona, która była jednocześnie ich ostatnim występem na Stadio Giuseppe Meazza przed zakończeniem kampanii.

Wspomniana potyczka z "Gialloblu" zakończyła się remisem 1:1, natomiast trzeba jasno powiedzieć, że było to spotkanie bez większej wagi, bowiem tak jak Inter był już spokojny o mistrzostwo, tak Hellas był pewien spadku. Niemniej po ostatnim gwizdku zawodnicy ekipy z Lombardii otrzymali upragnione trofeum i pamiątkowe medale - a jeden z nich otrzymał nie kto inny, jak reprezentant Polski Piotr Zieliński.

W tej ważnej chwili "Zielowi" towarzyszył m.in. jego synek, niespełna pięcioletni Maksymilian i trzeba przyznać, że ten młody dżentelmen w absolutnie uroczym stylu zaprezentował się widzom telewizji Eleven Sports, udzielając krótkiego wywiadu Mateuszowi Święcickiemu. Zaczęło się od pytania o jego ulubionego piłkarza i odpowiedź była tu dość oczywista. Zresztą - po prostu warto oddać głos Maksiowi, którego kamery zdecydowanie nie przyprawiają o tremę:

Inter Mediolan zakończy sezon starciem z Bologną

Piotr Zieliński tymczasem będzie mieć okazję do rozegrania jeszcze jednego meczu w tym sezonie - Inter na zakończenie zmagań w Serie A zmierzy się z Bologną - dojdzie do tego 24 maja o godz. 15.00.

31-letni pomocnik, co warto wspomnieć, ostatnio sięgnął z zespołem "Narazzurrich" nie tylko po Scudetto, ale i po Coppa Italia - w finale rozgrywek jego drużyna pokonała 13 maja rzymskie Lazio 2:0.

