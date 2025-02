Gianluigi Buffon grał w piłkarskiej reprezentacji Włoch w latach 1997 - 2018. Był wychowankiem AC Parma . Z tej drużyny przeszedł do Juventusu Turyn. W barwach Starej Damy rozegrał ponad 500 spotkań. Jest ikoną tego klubu.

Luis Thomas Buffon dostał powołanie do reprezentacji Czech

Louis Thomas nie jest jednak, jak ojciec, bramkarzem, ale napastnikiem. Grywa też jako ofensywny pomocnik. Gra we włoskiej Primavera 2 w drużynie Pizy U-19, do której przyszedł z akademii Juventusu. W 18 meczach w tych rozgrywkach strzelił on cztery gole.