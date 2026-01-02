Świetna forma Zielińskiego, nagle takie wieści z Włoch. Inter naprawdę może zrobić to Polakowi
W ostatnim czasie bardzo głośno zrobiło się o Piotrze Zieliński. Polski pomocnik notuje bowiem kolejne wyśmienite spotkania na szczeblu Serie A. Dzięki jego prezencji oraz postawie reszty drużyny, Inter Mediolan zakończył rok 2025 jako samodzielny lider włoskiej ekstraklasy. Mimo to klub stoi u progu trudnych decyzji, które mogą odcisnąć ogromne piętno na przyszłości wielu obecnych kolegów Polaka.
Piotr Zieliński to prawdziwy weteran boiskowych zmagań Serie A. Na murawach włoskiej ekstraklasy rozegrał on już bowiem ponad 400 spotkań. W czasie swojej bogatej kariery reprezentował barwy takich zespołów jak: Udinese, Empoli, Napoli oraz Inter Mediolan.
To właśnie w szeregach ostatniej z wymienionych ekip 31-latek przeżywa obecnie swoją "drugą młodość". Za czasów prowadzenia drużyny przez Simone Inzaghiego, Polak nie miał wielu okazji do rozpościerania piłkarskich skrzydeł. Sytuacja uległa jednak zmianie, kiedy to stery "Nerazzurrich" przejął Cristiana Chivu. Rumuński szkoleniowiec uwierzył w Zielińskiego, za co ten notorycznie odpłaca mu się świetnymi występami.
Włosi nie mają żadnych wątpliwości ws. przyszłości piłkarza z kraju nad Wisłą. W obecnej formie zyskał on bowiem status "nietykalnego". Takiego komfortu nie posiada jednak wielu klubowych kolegów reprezentanta Polski.
Prawdziwe trzęsienie ziemi w Interze. Gigant u progu kluczowych decyzji
Włoski portal "tuttomercatoweb" postanowił zebrać w jednym miejscu plotki transferowe, dotyczące wszystkich gigantów tamtejszej ekstraklasy. Okazuje się, że w perspektywie kilku najbliższych miesięcy kadra Interu Mediolan może przejść przez niemałą rewolucję.
Z doniesień tamtejszych dziennikarzy wynika, że nie można bowiem wykluczyć potencjalnego pożegnania z kilkoma weteranami. Na liście zawodników, którzy już w lato mogą opuścić szeregi "Nerazzurrich" znaleźli się: Yann Sommer, Raffaele Di Gennaro, Francesco Acerbi, Stefan de Vrij, Matteo Darmian oraz Henrikh Mkhitaryan. Każdy z wymienionych zawodników przekroczył już 30 rok życia, natomiast spore grono nieubłaganie zbliża się do 40-stki. Niepewne są również losy Manuela Akanjiego, który zasilił szeregi zespołu na zasadzie rocznego wypożyczenia.
Wymienionych graczy łączy jedna, niezwykle istotna rzecz - kontrakt każdego z nich ważny jest do czerwca 2026 roku. Ambitni włodarze Interu mogą więc skorzystać z okazji, aby nieco odmłodzić trzon swojej drużyny, której średnia wieku wynosi obecnie 27,8 lat (3 najwyższy wynik w Serie A).