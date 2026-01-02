Świetna forma Zielińskiego, nagle takie wieści z Włoch. Inter naprawdę może zrobić to Polakowi

Piotr Zieliński to prawdziwy weteran boiskowych zmagań Serie A. Na murawach włoskiej ekstraklasy rozegrał on już bowiem ponad 400 spotkań. W czasie swojej bogatej kariery reprezentował barwy takich zespołów jak: Udinese, Empoli, Napoli oraz Inter Mediolan.

To właśnie w szeregach ostatniej z wymienionych ekip 31-latek przeżywa obecnie swoją "drugą młodość". Za czasów prowadzenia drużyny przez Simone Inzaghiego, Polak nie miał wielu okazji do rozpościerania piłkarskich skrzydeł. Sytuacja uległa jednak zmianie, kiedy to stery "Nerazzurrich" przejął Cristiana Chivu. Rumuński szkoleniowiec uwierzył w Zielińskiego, za co ten notorycznie odpłaca mu się świetnymi występami.

Włosi nie mają żadnych wątpliwości ws. przyszłości piłkarza z kraju nad Wisłą. W obecnej formie zyskał on bowiem status "nietykalnego". Takiego komfortu nie posiada jednak wielu klubowych kolegów reprezentanta Polski.

Prawdziwe trzęsienie ziemi w Interze. Gigant u progu kluczowych decyzji

Włoski portal "tuttomercatoweb" postanowił zebrać w jednym miejscu plotki transferowe, dotyczące wszystkich gigantów tamtejszej ekstraklasy. Okazuje się, że w perspektywie kilku najbliższych miesięcy kadra Interu Mediolan może przejść przez niemałą rewolucję.

Wymienionych graczy łączy jedna, niezwykle istotna rzecz - kontrakt każdego z nich ważny jest do czerwca 2026 roku. Ambitni włodarze Interu mogą więc skorzystać z okazji, aby nieco odmłodzić trzon swojej drużyny, której średnia wieku wynosi obecnie 27,8 lat (3 najwyższy wynik w Serie A).

Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piłkarze Interu Mediolan AFP

Henrikh Mkhitaryan i Piotr Zieliński Francesco Scaccianoce - Inter Getty Images

