Stracił przytomność tuż po kontakcie z Polakiem. Pojawił się komunikat, prosto ze szpitala

Niemiło zaskoczyli swoich kibiców piłkarze Fiorentiny, którzy stracili kolejne w punkty w sezonie 2024/25 . Tym razem podopieczni Raffaele Palladino nie wywieźli choćby jednego "oczka" z Werony. Porażkę ponieśli oni w pechowych okolicznościach, ponieważ gospodarze bramkę na wagę triumfu strzelili dopiero w doliczonym czasie do drugiej połowy. Sędzia dorzucił ponad pięć minut ze względu na dramat, jaki wydarzył się tuż po upływie godziny gry.

Moise Kean nadział się wtedy na kolano Pawła Dawidowicza. Kontakt okazał się przepotężny, bo doszło do utraty przytomności . Na murawie natychmiast pojawiły się służby medyczne . Medycy, pomimo szybkiej poprawy sytuacji, i tak zdecydowali o przetransportowaniu gwiazdy zespołu do szpitala, o czym poinformował klub. Kibiców niepokoiło następnie długie milczenie na temat obecnego stanu gracza. W końcu jednak działacze zabrali głos w poniedziałkowe przedpołudnie.

Spadł kamień z serca kibicom Fiorentiny. Gwiazdor już wrócił do domu

I to bardzo krótko, na oficjalnej stronie Fiorentiny pojawiło się zaledwie dwuzdaniowe oświadczenie. Ale takie, po którym fani odetchnęli z ulgą. "ACF Fiorentina może potwierdzić, że Moise Kean został wypisany ze szpitala w Weronie i wrócił do Florencji. Testy medyczne i diagnostyczne nie wykazały niczego złego" - ogłoszono. "Całe szczęście. Potrzebujemy go bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, biorąc pod uwagę obecną sytuację" - czytamy w komentarzach na platformie X. I nie ma tu ani krzty przesady. Włoch jest absolutnie kluczową postacią swojej ekipy. Obecnie plasuje się na drugiej lokacie w klasyfikacji strzelców Serie A z dorobkiem piętnastu trafień.