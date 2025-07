Stało się. Reprezentant Polski został w końcu na lodzie. Wydano już komunikat

Linetty emigrował do Włoch w 2016 roku. Zanim trafił do Turynu, przez cztery lata grał w Sampdorii Genua. W Serie A zanotował 255 spotkań. Czy będą kolejne? W tej chwili zawodnik nie ma ofert, które mogłyby go skłonić do pozostania na Półwyspie Apenińskim.