Stadio Olimpico szalało, sześć goli w hicie. Ekipa Ziółkowskiego starła się z Juventusem
Niedzielny wieczór przyniósł sympatykom calcio wielki hit Serie A - AS Roma podjęła bowiem Juventus na Stadio Olimpico i trzeba powiedzieć jedno: potyczka ta z pewnością nie zawiodła pod względem widowiskowości. Padł remis 3:3, a "Stara Dama" wydarła sobie punkt dosłownie w ostatniej chwili. Na boisku niestety nie zameldował się Jan Ziółkowski, choć... niewiele ku temu brakowało. Trener Gian Piero Gasperini rozmyślił się w sprawie Polaka i można rzec, że ta decyzja go potem pokarała...
Niedziela z Serie A obfitowała w szereg ciekawych zdarzeń na włoskich boiskach. Milan wygrał z Cremonese 2:0 mimo pierwotnych męczarni, Sassuolo grając w dziesiątkę pokonało 2:1 Atalantę, a Torino zwyciężyło nad Lazio 2:0.
Prawdziwym futbolowym deserem było jednak ostatnie spotkanie - rywalizacja między AS Roma i Juventusem na Stadio Olimpico. Hit tej kolejki bez dwóch zdań nie zawiódł - padło w nim aż sześć bramek.
Grad goli w Rzymie. Roma zremisowała z Juventusem
Wynik otworzył w 39. minucie Wesley Franca, który wydawał się wcześniej kandydatem do prędkiego opuszczenia boiska, bowiem nieco wcześniej zarobił żółtą kartkę. Prawdziwe rozprucie worka z golami nastąpiło jednak po zmianie stron.
W 47. minucie wyrównał - w kosmicznym wręcz stylu - Francisco Conceicao, uderzając z powietrza tuż zza pola karnego. Golkiper rywali nie miał w tym przypadku szans i spotkanie otworzyło się na nowo.
Niedługo potem, bo w 54. minucie, "Giallorossi" znów wyszli na prowadzenie dzięki bramce Evana Ndicki. Niespełna 10 minut później na 3:1 podwyższył Donyell Malen i wydawało się, że jest po zawodach.
W 78. minucie gola zdobył jednak Jeremie Boga, dając nową nadzieję "Bianconerim". Ci do końca wierzyli w swoje możliwości i opłaciło się to im - remis w 93. minucie uratował im Federico Gatti:
Jan Ziółkowski bez gry. Gasperini... odwołał go z linii bocznej
Jan Ziółkowski niestety nie zaliczył w tym widowiskowym meczu ani minuty na boisku, choć wydawało się w końcówce, że Gian Piero Gasperini da mu szansę. Z niewiadomych powodów szkoleniowiec odesłał jednak Polaka z powrotem na rozgrzewkę i potem nie przywołał go już do linii bocznej. Można rzec, że ta decyzja go następnie pokarała, bo podczas obrony przy golu Gattiego gracz o takich walorach fizycznych jak "Ziółek" z pewnością by się przydał...