Stadio Olimpico szalało, sześć goli w hicie. Ekipa Ziółkowskiego starła się z Juventusem

Niedziela z Serie A obfitowała w szereg ciekawych zdarzeń na włoskich boiskach. Milan wygrał z Cremonese 2:0 mimo pierwotnych męczarni, Sassuolo grając w dziesiątkę pokonało 2:1 Atalantę, a Torino zwyciężyło nad Lazio 2:0.

Prawdziwym futbolowym deserem było jednak ostatnie spotkanie - rywalizacja między AS Roma i Juventusem na Stadio Olimpico. Hit tej kolejki bez dwóch zdań nie zawiódł - padło w nim aż sześć bramek.

Grad goli w Rzymie. Roma zremisowała z Juventusem

Wynik otworzył w 39. minucie Wesley Franca, który wydawał się wcześniej kandydatem do prędkiego opuszczenia boiska, bowiem nieco wcześniej zarobił żółtą kartkę. Prawdziwe rozprucie worka z golami nastąpiło jednak po zmianie stron.

W 47. minucie wyrównał - w kosmicznym wręcz stylu - Francisco Conceicao, uderzając z powietrza tuż zza pola karnego. Golkiper rywali nie miał w tym przypadku szans i spotkanie otworzyło się na nowo.

Niedługo potem, bo w 54. minucie, "Giallorossi" znów wyszli na prowadzenie dzięki bramce Evana Ndicki. Niespełna 10 minut później na 3:1 podwyższył Donyell Malen i wydawało się, że jest po zawodach.

W 78. minucie gola zdobył jednak Jeremie Boga, dając nową nadzieję "Bianconerim". Ci do końca wierzyli w swoje możliwości i opłaciło się to im - remis w 93. minucie uratował im Federico Gatti:

Jan Ziółkowski bez gry. Gasperini... odwołał go z linii bocznej

Jan Ziółkowski niestety nie zaliczył w tym widowiskowym meczu ani minuty na boisku, choć wydawało się w końcówce, że Gian Piero Gasperini da mu szansę. Z niewiadomych powodów szkoleniowiec odesłał jednak Polaka z powrotem na rozgrzewkę i potem nie przywołał go już do linii bocznej. Można rzec, że ta decyzja go następnie pokarała, bo podczas obrony przy golu Gattiego gracz o takich walorach fizycznych jak "Ziółek" z pewnością by się przydał...

Jan Ziółkowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jan Ziółkowski Petros Giannakouris/Associated Press/East News East News

Jan Ziółkowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

