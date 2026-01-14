Antonio Cassano to były piłkarz, a obecnie ekspert piłkarski, który słynie z bardzo kontrowersyjnych wypowiedzi i raczej częściej słów krytyki pod adresem ludzi ze świata piłki, aniżeli pochwał.

W przeszłości Cassano krytykował m.in. Cristiano Ronaldo, twierdząc, że ten nie umie grać w piłkę i sugerując mu zakończenie kariery. Mówił również, że Simone Inzaghi "zniszczył Inter Mediolan i poszedł do Arabii Saudyjskiej tylko dla pieniędzy".

Głośnym echem we Włoszech odbiła się również jego wypowiedź nt. Rafaela Leao - gwiazdy Milanu.

Cassano ostro "przejechał się" wówczas po Leao, wypominając mu to, że potrafi jedynie wypuścić sobie piłkę i szybko biec do przodu. Wskazał, że Portugalczyk nie umie kopać ani prawą ani lewą nogą, a fakt, że Milan płaci mu 8 milionów euro, ocenił jako dużą pomyłkę.

Największy skandal Cassano wywołał jednak w 2012 roku, kiedy powiedział, iż ma nadzieję, że w reprezentacji Włoch nie ma... I tu padło słowo powszechnie uznawane za obraźliwe względem homoseksualistów.

Później Cassano został za tę wypowiedź ukarany. Zapewnił, że nie jest homofobem i jego słowa zostały źle zinterpretowane. Niesmak jednak pozostał.

Cassano rozpływa się nad Zielińskim. Polak znowu robi furorę we Włoszech

Teraz jednak Cassano postanowił powiedzieć coś bardzo pozytywnego i to w kontekście polskiego piłkarza. Włochowi bardzo podoba się to, że Piotr Zieliński przekonał do siebie Cristiana Chivu i wywalczył sobie miejsce w składzie Interu Mediolan.

- Zieliński to słabsza wersja Kevina De Bruyne. Umie grać obiema nogami, wie jak strzelać gole i zaliczać asysty. (...) Ma wielką jakość. Stawiałbym na niego obok Sucicia i Calhanoglu. Zieliński jest świetny - ocenił Cassano w programie Viva El Futbol.

W poprzednim sezonie Zielińśki nie oddgrywał ważnej roli w Interze Mediolan i zdaniem Cassano wina leży po stronie Inaghiego, który "zawsze stawiał na tę samą trójkę w pomocy". Nie jest tajemnicą, że Cassano nie należy do zwolenników Inzaghiego, ale polskich kibiców może cieszyć fakt, że wokół Zielińskiego we Włoszech w końcu da się słyszeć tak pozytywne głosy.

