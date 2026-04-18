Sceny w Rzymie. Reprezentant Polski wygwizdany w hicie Serie A. Kibice nie wytrzymali

Michał Chmielewski

AS Roma i Atalanta Bergamo to dwa kluby Serie A, w kadrach których występują reprezentanci Polski - Jan Ziółkowski oraz Nicola Zalewski. W sobotni wieczór obie drużyny zmierzyły się w 33. kolejce. Stawka była duża, ponieważ zespoły Gasperiniego i Palladino walczą o europejskie puchary, a - w przypadku Romy - przede wszystkim o Ligę Mistrzów. Nasi rodacy spotkanie rozpoczęli na ławkach rezerwowych. Później do gry wkroczył Zalewski, który został wygwizdany przez kibiców.

Nicola Zalewski w niebiesko-czarnej koszulce, z tatuażami na przedramionach, na tle stadionu Serie A
Nicola Zalewski — Getty Images

Przed sobotnim spotkaniem Roma i Atalanta byli sąsiadami w tabeli. Klub ze stolicy Włoch z 57. punktami na koncie zajmował szóste miejsce. Ekipa z Bergamo plasowała się na siódmej pozycji, mając cztery oczka mniej. W takiej sytuacji jasnym było, że nawet w przypadku zwycięstwa zespół Nicoli Zalewskiego pozostanie na tej lokacie.

Trener Raffaele Palladino zadecydował, że spotkanie z Romą reprezentant Polski zacznie na ławce rezerwowych. Los swojego rodaka podzielił Jan Ziółkowskiktóry niestety ma duże problemy z regularną grą w drużynie włoskiego giganta. Najlepszy okres przeżywał na przełomie grudnia i stycznia, podczas Pucharu Narodów Afryki i nieobecności Evana Ndicki.

Mecz na Stadio Olimpico w Rzymie rozpoczął się o godz. 20:45. Już 12 minut później na twarzach kibiców gospodarzy pojawił się głęboki żal. Mocnym uderzeniem tuż zza linii szesnastego metra popisał się Nikola Krstović. W ten sposób Atalanta wyszła na prowadzenie na terenie rywala.

Roma błyskawicznie pragnęła doprowadzić do remisu. Świetną piłkę do wbiegającego w pole karne rywali Donyella Malena wyłożył Stephan El Shaarawy, jednak Holender zmarnował swoją szansę. Nie należy zapominać o kluczowej interwencji Marco Carnesecchiego.

Włoski bramkarz obronił uderzenie Malena również w 31. minucie, kiedy 27-latek próbował pokonać go strzałem na bliższy słupek. Chwilę później na linii wykazał się Mile Svilar. - To mecz bramkarzy - zachwycali się komentatorzy Eleven Sports. Czuć było, że na jednym golu się nie skończy.

Pod koniec pierwszej połowy, a w zasadzie w jej ostatniej akcji, Rzymianie doprowadzili do wyrównania po trafieniu autorstwa Mario Hermoso. Hiszpański obrońca kropnął z woleja po zgraniu piłki głową przez Devyne'a Renscha. Jego strzał był nie do obrony. Fani Romy momentalnie eksplodowali z radości.

Na boisku nadal próżno było szukać polskich zawodników. Od początku drugiej części gry na murawę wszedł Zalewski. 34-krotny kadrowicz i były zawodnik Romy zmienił Charlsa De Ketelaere. Kiedy tylko nasz rodak dotykał piłki, na Stadio Olimpico unosiły się bardzo głośne gwizdy. Najwyraźniej sympatycy rzymskiego klubu pamiętają jego odejście z zespołu. Zaledwie kilkadziesiąt sekund po zmianie Polak znalazł się przed polem karnym, ale uderzył bardzo niecelnie. Tak czy inaczej był aktywny, dawał wiele pozytywnych impulsów, ale czasami brakowało mu więcej zadziorności i konkretów.

W 53. minucie oddał kolejny strzał, po którym miejscowi kibice znów wyrazili swoje niezadowolenie. Na tablicy wyników nadal utrzymywał się remis 1:1. Spotkanie było bardzo dynamiczne, intensywność stała na wysokim poziomie. Do ostatniej minuty nie padła już żadna bramka. Jan Ziółkowski nie powąchał murawy.

Serie A Enilive
33. Kolejka
18.04.2026
20:45
Zakończony
Mario Hermoso
45'
Nikola Krstovic
12'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

AS Roma
Atalanta
Rezerwowi

Statystyki meczu

AS Roma
1 - 1
Atalanta
Posiadanie piłki
54%
46%
Strzały
18
8
Strzały celne
9
2
Strzały niecelne
4
3
Strzały zablokowane
5
3
Ataki
103
88

Jan Ziółkowski
Jan ZiółkowskiPetros Giannakouris/Associated Press/East NewsEast News
Nicola Zalewski
Nicola ZalewskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Nicola Zalewski
Nicola ZalewskiJonathan MoscropEast News
Michał Olejniczak: Sami jesteśmy sobie winni, a na język cisną się słowa, które nie powinny paśćPolsat Sport

