Gdy rozpoczynał się sezon, sytuacja Piotra Zielińskiego w Interze wyglądała bardzo słabo. Reprezentant Polski w Mediolanie miał słabą pozycję, a na domiar złego dokuczały mu problemy zdrowotne. Włoskie media były zgodne i wskazywały Polaka jako głównego kandydata do odejścia z klubu. W ich mniemaniu Zieliński nie pasował do koncepcji zespołu prezentowanej przez nowego szkoleniowca wicemistrza Włoch Christiana Chivu.

W trakcie sezonu sytuacja Polaka uległa totalnej odmianie. Rumun odważniej postawił na Zielińskiego, a ten odpłacił mu się bardzo dobrą postawą na murawie. Włoska prasa dokonała zwrotu i od dłuższego czasu wypowiada się w kontekście Polaka w superlatywach.

Zieliński od dłuższego czasu zajmuje miejsce w podstawowym składzie Interu. Jest to znakomita informacja dla selekcjonera reprezentacji Polski Jana Urbana, zwłaszcza przed zbliżającymi się wielkimi krokami baraży o awans do mistrzostw świata.

Ruchy kadrowe w Interze. Przybędzie nowy konkurent dla Zielińskiego

Latem sporo pisano o potencjalnym odejściu Zielińskiego. Na przeszkodzie miały stać wiek zawodnika (31 lat), a przede wszystkim wysokie zarobki. To sprawiało, że grono zainteresowanych usługami Polaka miało być wąskie, wyłączając oczywiście Arabię Saudyjską. Aktualnie wszystko wygląda zupełnie inaczej, a już chyba nikt w Mediolanie nie myśli na poważnie o sprzedaży reprezentanta Polski.

Nie oznacza to jednak, że Inter w końcówce okienka transferowego nie planuje ruchów transferowych. I to na pozycji Polaka. Zieliński może jednak spać spokojnie. Według informacji włoskich mediów bliski wyjazdu z ojczyzny ma być Davide Frattesi. Zawodnik, który zastąpił na murawie Zielińskiego podczas ostatniego meczu Ligi Mistrzów, ma wyjechać na Wyspy Brytyjskie. W jego kontekście pojawia się przede wszystkim wypożyczenie do Nottingham Forest.

Jeżeli ta transakcja dojdzie do skutku, Inter będzie chciał jeszcze tej zimy pozyskać kolejnego środkowego pomocnika. Wicemistrz Włoch ma negocjować warunki transferu pomocnika mistrza Anglii Liverpoolu. Na zasadzie wypożyczenia do klubu ma trafić Curtis Jones. Co istotne, według informacji Fabrizio Romano, w umowie ma być zawarta klauzula transferu definitywnego.

Jeżeli oba transfery dojdą do skutku, Zielińskiemu może przybyć nowy konkurent do gry w pierwszym składzie Interu. Zanim jednak do tego dojdzie, wicemistrz Włoch w najbliższą niedzielę zagra na wyjeździe z Cremonese.

