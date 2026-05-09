Sezon piłkarski 2025/2026 w wielu miejscach zmierza do zakończenia. Niektóre ligi, jak chociażby włoska Serie A, poznały już ostateczne rozstrzygnięcia. Mistrzem Italii został bowiem Inter Mediolan, do czego w znacznym stopniu przyczynił się nie kto inny jak Piotr Zieliński.

Nie zmienia to jednak faktu, że rozgrywki Serie A nie zostały jeszcze oficjalnie zakończone. 9 maja odbyć miało się kilka spotkań 36. kolejki włoskiej ekstraklasy. Pierwszym z nich był pojedynek zespołów ze środka tabeli. 15. Cagliari podejmowało u siebie 11. Udinese. Oczy Polaków mogły być zwrócone na drugą z wymienionych ekip. Od sierpnia 2025 roku gra tam bowiem Adam Buksa, znany dobrze kibicom reprezentacji kraju nad Wisłą.

Buksa w gronie bohaterów. Polak dał kolegom sygnał do ataku

W oczach wielu to wyżej notowane Udinese mogło być faworytem meczu. Pierwsza połowa odbywała się jednak pod niemalże całkowite dyktando gospodarzy. Mieli oni 57 procent posiadania piłki, co przełożyło się na wykreowanie aż 11 sytuacji strzeleckich (2 strzały bezpośrednio w światło bramki). Dla porównania, Buksa i jego koledzy stworzyli sobie raptem... 2 okazje do oddania strzału (1 strzał w światło bramki). Mimo to, pierwsza odsłona spotkania zakończyła się bezbramkowym remisem.

Obraz meczu nie zmienił się zbytnio po wznowieniu gry. Druga połowa znów przebiegała pod dyktando graczy Cagliari, którzy wciąż poszukiwali okazji do ugodzenia swoich rywali. Przełom nastąpił dopiero w 56. minucie, choć z pewnością nie takiego wydarzenia życzyli sobie licznie zgromadzeni kibice gospodarzy.

Rozwiń

Świetne podanie za plecy obrońcy otrzymał Hassane Kamara. Dogranie pozwoliło mu znaleźć się w polu karnym, jednak ustawienie absolutnie wykluczało możliwość oddania strzału. Iworyjczyk zdecydował się więc na inne rozwiązanie. Wypatrzył on bowiem wybiegającego na wolne pole Buksę. Nie zastanawiając się długo, posłał więc podanie wprost pod nogi Polaka. Ten nie miał prawa zmarnować takiej okazji. Po strzale z kilku metrów piłka zatrzepotała w siatce, a Buksa zapewnił swojej ekipie upragnione prowadzenie.

Gol reprezentanta Polski złamał przeważających dotychczas rywali. Wciąż mieli oni czas na odrobienie strat, jednak ta sztuka nie udała im się. Co więcej, w 96. minucie gola zamykającego mecz zdobył Idrissa Gueye. Zwycięstwo to pozwoliło Udinese awansować na 9. miejsce w tabeli. Do strefy zapewniającej grę w europejskich pucharach ekipa Polaka traci jednak zbyt dużo punktów.

Adam Buksa JOHN MACDOUGALL AFP

Adam Buksa Marcin Golba AFP

Adam Buksa DOMENICO CIPPITELLI AFP

Inter Mediolan mistrzem Włoch. Zieliński z asystą. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports