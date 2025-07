Szeregi piłkarzy Fenerbahce zostały w ostatnim czasie mocno przetrzebione, choć stambulski klub... de facto nie sprzedał ani jednego gracza. W przypadku Dżeko, Tadicia, Aziza czy Osayi-Samuela doszło bowiem do wygaśnięcia kontraktów, z kolei Kostić, Skriniar czy Saint-Maximin najzwyczajniej w świecie zakończyli swoje wypożyczenia i powrócili do macierzystych zespołów.

"Żółte Kanarki" jednak już niebawem powinny zacząć spieniężać odejścia futbolistów - i niewykluczone, że jednym z nich będzie Sebastian Szymański, który choć w poprzedniej kampanii regularnie reprezentował barwy ekipy z największego miasta Turcji, to najwyraźniej jest już jedną drogą poza drużyną.

Co jednak istotne, reprezentant Polski budzi duże zainteresowanie na rynku włoskim - na swój celownik miały go wziąć m.in. Lazio, Fiorentina czy Bologna. Teraz do tego wszystkiego dochodzi jeszcze jeden uznany klub.

Atalanta zainteresowana Szymańskim i Amrabatem. Na stole nawet 35 mln euro

Jak informuje turecki dziennik "Hurriyet" w sprawie Szymańskiego do akcji wkraczać ma Atalanta Bergamo, która "przy okazji" chciałaby też pozyskać Sofyana Amrabata. Trener Jose Mourinho miał już wyrazić zgodę na pożegnanie obu piłkarzy - teraz wszystko rozbije się wyłącznie o finanse.

Atalanta pragnie wydać na obu graczy łącznie 25 mln euro (15 mln za Marokańczyka i 10 za Polaka), natomiast "Żółte Kanarki" chcą tu zgarnąć przynajmniej 35 mln euro (odpowiednio 20 i 15 mln za poszczególnych futbolistów). Różnica wydaje się znacząca, ale mimo wszystko propozycja Fenerbahce nie musi być zaporowa dla AB - Włosi bowiem szykują się do sprzedania Mateo Reteguiego do Al-Qadsiah za 70 milionów euro (plus bonusy), więc będą mieli odpowiedni zapas gotówki.

Szymański pewny gry w Lidze Mistrzów? Transfer do Atalanty dawałby tu "bonus"

Sam Sebastian Szymański miałby być według "Hurriyetu" chętny na dołączenie do "La Dei". Drużyna ta zajęła w poprzednim sezonie czwarte miejsce w Serie A, a to oznacza jedno - reprezentant Polski miałby otwartą drogę do gry w fazie ligowej Ligi Mistrzów, co nie było do końca pewne w przypadku Fenerbahce, które zaczyna walkę od Champions League od III rundy kwalifikacyjnej. To bez wątpienia miły "bonus" przy ewentualnych przenosinach.

