Reprezentant Polski na ustach Włochów. Wszystko po tym, co zrobił w meczu Serie A

W połowie sierpnia Nicola Zalewski odszedł z Interu Mediolan do Atalanty za 17 milionów euro. Wydawało się, że w ekipie z Bergamo reprezentant Polski będzie filarem zespołu. Tymczasem Ivan Jurić często sadzał go na ławce rezerwowych.

23-latek ewidentnie odżył po tym, jak w listopadzie zespół przejąłRaffaele Palladino. Początkowo Włoch nie stawiał na Polaka w pierwszym składzie, jednak w trzech ostatnich spotkaniach nazwisko Zalewskiego widniało już we wyjściowej jedenastce. W środę Atalanta zagrała na wyjeździe z Bologną.

Zalewski oceniony przez Włochów. "Żywiołowy i pewny siebie"

Nasz kadrowicz spędził na murawie 68 minut. Został zmieniony przez Yunusa Musaha. W tym czasie wykazywał się skutecznymi dryblingami, ciekawie wyglądał w grze na jeden kontakt. I - co w jego przypadku nie powinno nikogo dziwić - czarował bajeczną techniką użytkową.

Ostatecznie goście wygrali 2:0 po dwóch trafieniach Nikoli Krstovicia. Mimo że Nicola Zalewski nie zanotował asysty ani nie strzelił gola, włoscy eksperci docenili go za solidny występ. "Potwierdzony jako drugi ofensywny pomocnik, zawsze aktywny w ataku. Może być dodatkową bronią w przyszłości" - czytamy na łamach ilmessaggero.it, gdzie 23-latek otrzymał notę "6,5".

Na taką samą ocenę mógł liczyć od dziennikarzy portalu calciomercato.com. "Sprawdzony w boju, często niebezpieczny i inteligentny taktycznie" - napisano. "Znowu on, nie Samardzić ani Pasalić. Jego magiczny strzał lewą nogą dla Edersona prawie zamienił się w magiczną asystę, ale ogólnie dobrze radzi sobie w ataku. Z czasem jednak traci kondycję" - czytamy na tuttomercatoweb.com (nota "6,5").

"Żywiołowy i pewny siebie: stwarza wiele niebezpiecznych akcji, przesuwając się za Krstovicia" - tak Zalewskiego ocenił włoski "Eurosport", gdzie także wystawiono ocenę "6,5". Podobnie postąpiła telewizja Sky Sports. Szóstkę reprezentant Polski otrzymał od goal.com i onefootball.com.

Łącznie w tym sezonie członek kadry Jana Urbana rozegrał 18 spotkań. Strzelił w nich jednego gola, dołożył także trzy asysty. Obecnie Atalanta zajmuje 7. miejsce w tabeli (28 pkt). Miejmy nadzieję, że 23-latek regularnie będzie pojawiał się na murawie w drugiej części sezonu. Piłkarz takiej klasy dla reprezentacji przed barażami i ewentualnymi mistrzostwami świata jest nieoceniony.

