Reprezentant Polski bohaterem włoskiego transferu? W mediach już huczy

Sebastian Walukiewicz występuje we Włoszech od 2019 roku, natomiast od tego czasu zdążył już zaliczyć kilka różnych zmian barw. Latem zeszłego roku koniec końców trafił do Torino i... niebawem może pożegnać także i "Byki". Jeśli najświeższe doniesienia transferowe jednak się sprawdzą, to 10-krotny reprezentant Polski wciąż będzie mieć okazję do występów na poziomie włoskiej ekstraklasy.