Reprezentant Polski bez klubu. Rozwiązali umowę, jest komunikat
Sezon transferowy trwa w najlepsze, a to sprawia, że dochodzi do wielu zmian klubów. Taka stanie się także udziałem Szymona Żurkowskiego. Reprezentant Polski nie poradził sobie w zespole Spezia Calcio. Po trzech latach od transferu klub oficjalnie rozwiązał umowę z 28-latkiem.
Kilka lat temu mówiło się, że Szymon Żurkowski może stanowić o sile drugiej linii reprezentacji Polski. Wydawało się, że wychowanek MOSiR Jastrzębie Zdrój po transferze do włoskiej Serie A wykona niezbędny krok do przodu i razem z Piotrem Zielińskim zdominuje tę formację.
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Niestety "włoski sen" nie był w pełnej rozciągłości tak udany, jakby sobie tego życzył Żurkowski a także kibice. Polak miał lepsze momenty, szczególnie jako piłkarz wypożyczony do Empoli w sezonie 2021/2022 w Serie A. Wówczas prezentował się naprawdę nieżle, ale takich okresów nie było wiele.
Żurkowski bez klubu. Spezia ogłosiła rozwiązanie umowy
Latem 2023 roku na wykup Polaka z Fiorentiny zdecydowała się Spezia Calcio. Ekipa z północy Włoch zapłaciła za pomocnika reprezentacji Polski ponad trzy miliony euro. Przez trzy sezony Ziółkowski nie zdołał się pokazać z dobrej strony, a dodatkowo nie uniknął problemów ze zdrowiem.
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To sprawiło, że rozpoczęła się obustronna rywalizacja o przyszłość Polaka. Ta dobiegła końca w sobotę 11 lipca. Klub ogłosił, że współpraca z Żurkowskim została zakończona. "Spezia Calcio ogłasza rozwiązanie kontraktów łączących z klubem zawodników Mirko Antonucciego i Szymona Żurkowskiego. Klub życzy obu zawodnikom powodzenia w dalszej karierze sportowej oraz życiu osobistym" - napisano w krótkim komunikacie.
Żurkowski w Spezii rozegrał łącznie ledwie 29 meczów. Nie strzelił gola i raz asystował. Otrzymał także jedną czerwoną kartkę. Problemem 28-latka bez wątpienia były kontuzje. Od września 2025 roku leczy kolano po naderwaniu więzadła krzyżowego. Oprócz tego miał inne, mniejsze problemy.