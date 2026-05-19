Przewrót po triumfie Zielińskiego. Gigantyczna szansa przed byłym trenerem Legii

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Końcówka sezonu dla Piotra Zielińskiego jest wręcz wymarzona. Polak na początku maja przypieczętował wygraną w Serie A, a kilka dni później wygrał Puchar Włoch, pokonując w finale Lazio Rzym. Ta porażka może się okazać kluczowa w kontekście przyszłości Maurizio Sarriego. Włoscy dziennikarze przekazują, że szkoleniowiec może opuścić Rzym. Na wąskiej liście jego potencjalnych następców jest Kosta Runjaić.

Piotr Zieliński w meczu z Lazio Rzym
Piotr Zieliński w meczu z Lazio RzymMattia Ozbot - InterGetty Images

Bez wątpienia największą polską gwiazdą we włoskiej piłce jest Piotr Zieliński. Jeszcze kilka lat temu pomocnik "bił" się o to miano z Arkadiuszem Milikiem i Krzysztofem Piątkiem. Te czasy już minęły i wydaje się, że nie wrócą. "Zielek" ugruntował swoją pozycję we włoskiej piłce.

Hiszpanie spojrzeli na Ewę Pajor i byli w szoku. Polka musiała się tłumaczyć

Kończący się sezon dla naszego reprezentanta był bardzo udany na krajowym podwórku. W maju "Zielek" przypieczętował dwa tytuły. Najpierw razem z Interem Mediolan wygrał mistrzostwo kraju, a kilka dni później dołożył do swojej gabloty Puchar Włoch, pokonując w finale Lazio Rzym.

Runjaić na celowniku Lazio. Zmiany tuż po porażce z Zielińskim

Ten triumf może okazać się "gwoździem do trumny" dla trenera ekipy z Rzymu. Jak się bowiem okazuje przyszłość Maurizio Sarriego jest pod naprawdę dużym znakiem zapytania. Wielek wskazuje na to, że Sarri nie przystąpi do kolejnego sezonu w roli trenera Lazio.

Media: Lewandowski podjął decyzję, kierunek już znany. Wszystko ogłosili

Wobec tego pojawia się pytanie, kto miałby go zastąpić. Według Nicolo Schiry na wąskiej liście kandydatów znalazł się były trener Legii Warszawa - Kosta Runjaić. Niemiec obecnie prowadzi Udinese. Oprócz niego Lazio ma rozważać jeszcze dwa nazwiska. Są to Raffaele Palladino oraz Fabio Pisacane.

Jak widać praca Runjaicia po odejściu z Legii jest bardzo ceniona. Niemiecki szkoleniowiec do ekipy Udinese trafił w lipcu 2024 roku. Właśnie zakończył swój drugi sezon na stanowisku trenera głównego w Serie A. Jak na razie prowadził Udinese w 81 meczach. Wygrał 30 z nich.

W geście kapitulacji trener pokonanych - Simone Inzaghi
W geście kapitulacji trener pokonanych - Simone InzaghiAFP
Mężczyzna w niebieskiej sportowej bluzie z logo Interu Mediolan, o skupionym wyrazie twarzy, stoi na tle rozmytego stadionu.
Piotr ZielińskiALESSIO MORGESEEast News
Piotr Zieliński
Piotr ZielińskiGiuseppe MaffiaAFP


Felix Auger-Aliassime - Vit Kopriva. Skrót meczuPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja