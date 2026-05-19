Przewrót po triumfie Zielińskiego. Gigantyczna szansa przed byłym trenerem Legii
Końcówka sezonu dla Piotra Zielińskiego jest wręcz wymarzona. Polak na początku maja przypieczętował wygraną w Serie A, a kilka dni później wygrał Puchar Włoch, pokonując w finale Lazio Rzym. Ta porażka może się okazać kluczowa w kontekście przyszłości Maurizio Sarriego. Włoscy dziennikarze przekazują, że szkoleniowiec może opuścić Rzym. Na wąskiej liście jego potencjalnych następców jest Kosta Runjaić.
Bez wątpienia największą polską gwiazdą we włoskiej piłce jest Piotr Zieliński. Jeszcze kilka lat temu pomocnik "bił" się o to miano z Arkadiuszem Milikiem i Krzysztofem Piątkiem. Te czasy już minęły i wydaje się, że nie wrócą. "Zielek" ugruntował swoją pozycję we włoskiej piłce.
Kończący się sezon dla naszego reprezentanta był bardzo udany na krajowym podwórku. W maju "Zielek" przypieczętował dwa tytuły. Najpierw razem z Interem Mediolan wygrał mistrzostwo kraju, a kilka dni później dołożył do swojej gabloty Puchar Włoch, pokonując w finale Lazio Rzym.
Runjaić na celowniku Lazio. Zmiany tuż po porażce z Zielińskim
Ten triumf może okazać się "gwoździem do trumny" dla trenera ekipy z Rzymu. Jak się bowiem okazuje przyszłość Maurizio Sarriego jest pod naprawdę dużym znakiem zapytania. Wielek wskazuje na to, że Sarri nie przystąpi do kolejnego sezonu w roli trenera Lazio.
Wobec tego pojawia się pytanie, kto miałby go zastąpić. Według Nicolo Schiry na wąskiej liście kandydatów znalazł się były trener Legii Warszawa - Kosta Runjaić. Niemiec obecnie prowadzi Udinese. Oprócz niego Lazio ma rozważać jeszcze dwa nazwiska. Są to Raffaele Palladino oraz Fabio Pisacane.
Jak widać praca Runjaicia po odejściu z Legii jest bardzo ceniona. Niemiecki szkoleniowiec do ekipy Udinese trafił w lipcu 2024 roku. Właśnie zakończył swój drugi sezon na stanowisku trenera głównego w Serie A. Jak na razie prowadził Udinese w 81 meczach. Wygrał 30 z nich.