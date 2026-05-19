Przewrót po triumfie Zielińskiego. Gigantyczna szansa przed byłym trenerem Legii

Bez wątpienia największą polską gwiazdą we włoskiej piłce jest Piotr Zieliński. Jeszcze kilka lat temu pomocnik "bił" się o to miano z Arkadiuszem Milikiem i Krzysztofem Piątkiem. Te czasy już minęły i wydaje się, że nie wrócą. "Zielek" ugruntował swoją pozycję we włoskiej piłce.

Kończący się sezon dla naszego reprezentanta był bardzo udany na krajowym podwórku. W maju "Zielek" przypieczętował dwa tytuły. Najpierw razem z Interem Mediolan wygrał mistrzostwo kraju, a kilka dni później dołożył do swojej gabloty Puchar Włoch, pokonując w finale Lazio Rzym.

Runjaić na celowniku Lazio. Zmiany tuż po porażce z Zielińskim

Ten triumf może okazać się "gwoździem do trumny" dla trenera ekipy z Rzymu. Jak się bowiem okazuje przyszłość Maurizio Sarriego jest pod naprawdę dużym znakiem zapytania. Wielek wskazuje na to, że Sarri nie przystąpi do kolejnego sezonu w roli trenera Lazio.

Wobec tego pojawia się pytanie, kto miałby go zastąpić. Według Nicolo Schiry na wąskiej liście kandydatów znalazł się były trener Legii Warszawa - Kosta Runjaić. Niemiec obecnie prowadzi Udinese. Oprócz niego Lazio ma rozważać jeszcze dwa nazwiska. Są to Raffaele Palladino oraz Fabio Pisacane.

Jak widać praca Runjaicia po odejściu z Legii jest bardzo ceniona. Niemiecki szkoleniowiec do ekipy Udinese trafił w lipcu 2024 roku. Właśnie zakończył swój drugi sezon na stanowisku trenera głównego w Serie A. Jak na razie prowadził Udinese w 81 meczach. Wygrał 30 z nich.

W geście kapitulacji trener pokonanych - Simone Inzaghi AFP

Piotr Zieliński ALESSIO MORGESE East News

