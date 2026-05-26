Już we wtorek Jan Urban ogłosi zgrupowania na najbliższe sparingi reprezentacji Polski. Trudno wyobrazić sobie, by w spotkaniach z Ukrainą i Nigerią na boisku zabrakło Piotra Zielińskiego. Jedna z największych gwiazd naszej kadry ma za sobą znakomity sezon, zwieńczony ogromnymi sukcesami.

Niespełna rok temu wydawało się, że dni Polaka w Mediolanie są już policzone. Zieliński zmagał się z problemami zdrowotnymi, w Interze grał "ogony", a włoskie media stale narzekały wskazując na zaawansowany wiek oraz wysokie wynagrodzenie. Reprezentant Polski otrzymał jednak od Christiana Chivu kredyt zaufania, który ten spłacił błyskawicznie. Na finiszu sezonu Zieliński jest jednym z największych gwiazdorów Interu, którego pozycja wydaje się być niezachwiana.

Wraz z końcem sezonu po niebiesko-czarnej stronie Mediolanu wystrzeliły szampany. Inter Zielińskiego najpierw zapewnił sobie mistrzostwo Włoch, a kilka dni później pokonał Lazio w finale krajowego pucharu. Polak tym samym po raz drugi w karierze sięgnął po Scudetto oraz Coppa Italia.

Inter w ostatniej kolejce nie walczył już o nic. Remis 3:3 z Bologną zwieńczyła pechowa interwencja Zielińskiego zakończona samobójczym golem. Na innych stadionach działo się jednak bardzo dużo. A rozstrzygnięcia które zapadły można uznać jako sensacyjne. Pozycję wicelidera do samego końca utrzymało już Napoli, które za kilka miesięcy zagra w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Do tego duetu dołączy również AS Roma oraz sensacyjnie Como, dla którego to zdecydowanie największy sukces w dotychczasowej historii.

Maj okazał się być prawdziwym koszmarem dla AC Milan. Rossoneri wygrali zaledwie jedno z ostatnich czterech spotkań, co zakończyło się dla nich fatalnie. Porażka z Cagliari w ostatniej kolejce zepchnęła Milan na piąte miejsce w tabeli. A to oznacza prawo udziału "zaledwie" w Lidze Europy. Oczekiwania wobec tego sezonu były ogromne, a zakończyło się ogromną klapą.

Posadą za porażkę bardzo szybko zapłacił Massimiliano Allegri. Klub z Mediolanu już w poniedziałek ogłosił rozstanie z dotychczasowym trenerem. Na tym jednak zmiany się nie kończą, a finalny efekt zwiastuje kolejną rewolucję w Milanie. Prócz Allegriego z klubem pożegnali się również dyrektor generalny Giorgio Furlani, dyrektor sportowy Igli Tare oraz szef skautingu Geoffrey Moncada.

AC Milan zakończył sezon Serie A na piątym miejscu i w nowej kampanii zagra w fazie ligowej Ligi Europy. Taki samo los spotkał szósty w tabeli Juventus, który na finiszu sezonu zaprezentował równie kiepską formę co ich odwieczni rywale z Mediolanu.

