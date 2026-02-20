Pracował z Zielińskim, teraz obnaża prawdę na temat Polaka. Włoch bez hamulców

Piotr Zieliński stał się jednym z fenomenów obecnego sezonu. Jeszcze w ubiegłej kampanii pełnił on głównie mniej eksponowaną rolę zawodnika rezerwowego. Sytuacja zmieniła się jednak, kiedy stery Interu Mediolan przejął Cristian Chivu. Nowy szkoleniowiec znacznie częściej stawia na reprezentanta Polski, a ten odwdzięcza mu się póki co z nawiązką.

Zieliński stał się dzięki temu niekwestionowanym dyrygentem środkowej strefy boiska. Na tym jednak nie kończy się rola 31-latka z kraju nad Wisłą. Kiedy trzeba, potrafi on bowiem wziąć na własne barki ciężar zdobywania kluczowych goli. Udowodnił to między innymi w ostatnim meczu z Juventusem, który właśnie dzięki trafieniu Zielińskiego, zakończył się wygraną "Nerazzurrich".

Strata Zielińskiego zasmuciła go najbardziej. "Spójrzcie, co robi teraz"

Kolejnym ogromnym atutem Piotra Zielińskiego jest doskonała znajomość realiów panujących w Serie A. Zanim trafił w szeregi Interu Mediolan, grał bowiem w takich ekipach jak Udinese, Empoli oraz Napoli. To właśnie w barwach ostatniej z wymienionych ekip na dobre rozpostarł swoje piłkarskiej skrzydła.

Temat pomocnika z kraju nad Wisłą został niedawno poruszony przez byłego już dyrektora sportowego Napoli - Mauro Meluso. To za jego kadencji Zieliński zamienił bowiem Neapol na Mediolan. Dla włoskiego działacza był to wówczas bardzo dotkliwy cios.

"Najbardziej zasmuciła mnie strata Zielińskiego, kiedy zdecydował, że nie będzie już z nami negocjował. Był związany z Napoli przez wiele lat. Gdy piłkarzowi kończy się kontrakt, nie ma już odpowiedniej motywacji, co odbija się także na postawie w rozgrywkach ligowych. Był ogromną wartością dla Napoli, spójrzcie, co robi teraz w Interze" - mówił Meluso, cytowany przez portal "tuttomercatoweb.com".

Słowa te, mimo iż przepełnione żalem, są również swoistym hołdem dla sportowych dokonań Piotra Zielińskiego. W barwach Napoli polski pomocnik rozegrał 364 mecze, zdobywając 51 goli oraz 46 asyst. To on był częścią ekipy, która w sezonie 2019/2020 zdobyła Puchar Włoch, natomiast w kampanii z lat 2022/2023 sięgała z Napoli po upragnione Scudetto.

Piotr Zieliński ANDREA DIODATO / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piotr Zieliński PIERO CRUCIATTI / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Piotr Zieliński w barwach SSC Napoli Franco Romano / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

