"Polskie starcie" w Serie A. Trzy zabójcze minuty, koronkowe akcje decydowały o triumfie

Sobota w Serie A przyniosła łącznie cztery spotkania - i pierwsze dwa z nich okazały się naprawdę zacięte, bowiem doszło tu do remisów, natomiast na szczęście nie bezbramkowych.

Przy wyniku 1:1 punktami podzieliły się Como i Bologna, a w tym samym czasie podobna sytuacja nastąpiła w rywalizacji Udinese z Pisą - z tymże tutaj już mowa była o rezultacie 2:2. O godz. 18.00 tymczasem do akcji ruszyły AS Roma i Sassuolo.

Roma lepsza od Sassuolo, na boisku zjawiło się dwóch Polaków

Trzeba przyznać, że przez zdecydowaną większość spotkania karty rozdawali tu "Giallorossi", którzy jednak bardzo długo bili głową w mur jeśli mowa o zdobywaniu bramek.

Przełamanie nadeszło relatywnie późno, bo w 76. minucie - wówczas to futbolówkę w głąb pola karnego poprowadził Zeki Celik, który następnie zgrał do Matiasa Soule, a ten idealnie obsłużył podaniem Manu Kone, który uderzeniem z główki nie dał szans Arijanetowi Muriciowi.

Po dokładnie trzech minutach Soule doczekał się też własnego trafienia - Daniele Ghilardi zagrał ze skrzydła do Stephana El Shaarawy'ego, który zmyślnie przepuścił piłkę do Argentyńczyka, a ten z niewielkiej odległości nie mógł spudłować.

W końcówce starcia wspomniany El Shaarawy mógł jeszcze co najmniej dwukrotnie sam wpisać się na listę strzelców - raz jednak jego gol nie został uznany z powodu wcześniejszego spalonego asystującego mu Devyne'a Renscha, a następnie "Il Faraone" uderzył z podbitki ponad poprzeczką.

Na Stadio Olimpico w ogólnym rozrachunku zameldowało się trzech Polaków. Radosław Żelezny, rezerwowy bramkarz Romy, przesiedział spotkanie na ławce, natomiast jego klubowy kolega, Jan Ziółkowski, wszedł na boisko w 87. minucie, zastępując Gianlucę Manciniego. Najwięcej pracy miał przedstawiciel "Neroverdich" Sebastian Walukiewicz - on zaliczył występ od pierwszego do ostatniego gwizdka.

Serie A: W ten weekend jeszcze m.in. hit Inter - Napoli

W niedzielę w ramach Serie A zostaną rozegrane mecze Lecce - Parma, Fiorentina - Milan, Verona - Lazio oraz Inter - Napoli. Dokończenie 20. kolejki włoskiej ekstraklasy nastąpi w poniedziałek - wówczas odbędą się starcia Genoa - Cagliari oraz Juventus - Cremonese.

Jan Ziółkowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Sebastian Walukiewicz Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP