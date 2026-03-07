"Polski mecz" we Włoszech. Zalewski dał sygnał do ataku. A było już 0:2

Maciej Brzeziński

Mecz Atalanta Bergamo - Udinese zapowiadać można było jako "polski mecz" w Serie A. Polscy kibice zobaczyli ostatecznie na boisku aż trzech Polaków. Świetnie zaprezentował się Nicola Zalewski, który wszedł na boisko przy stanie 2:0 dla gości.

Nicola Zalewski zanotował asystę w meczu z Udinese
Nicola Zalewski zanotował asystę w meczu z UdineseGiuseppe MaffiaAFP

Kibice Atalanty Bergamo mają za sobą prawdziwy rollercoaster. Zespół awansował do 1/8 finału Ligi Mistrzów po wyeliminowaniu Borussii Dortmund. Wcześniej jednak niespodziewanie przegrał ligowy mecz z Sassuolo (1:2). Z kolei w środę klub z północnej Italii walczył w pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Włoch z Lazio Rzym, a spotkanie zakończyło się remisem (2:2).

"Polski mecz" w Serie A. Zalewski dał sygnał do ataku

W sobotnie popołudnie zespół z Bergamo gościł na swoim stadionie Udinese, które ostatnio wygrało z Fiorentiną (3:0), ale wcześniej zanotowało serię trzech porażek z rzędu. W praktyce na boisku od pierwszej minuty mogliśmy obejrzeć aż trzech Polaków, czyli Nicolę Zalewskiego, który jest czołową postacią Atalanty oraz Jakuba Piotrowskiego i Adama Buksę, którzy reprezentują Udinese.

Tak Włosi potraktowali Zalewskiego. Polak zszedł z boiska i się zaczęło

Od pierwszej minuty na boisku oglądać mogliśmy tylko środkowego pomocnika gości, który spędził na placu gry 62 minuty. I to właśnie przyjezdni o wiele lepiej rozpoczęli spotkanie. Pod koniec pierwszej połowy na listę strzelców wpisał się Thomas Kristensen, a 10 minut po zmianie stron prowadzenie podwyższył Keinan Davis

Atalanta była stroną dominującą, ale przegrywała 0:2 i trener Raffaele Palladino postanowił posłać do boju Zalewskiego. Polski pomocnik był bardzo aktywny i w 75. minucie wypracował gola. 24-latek świetnie dośrodkował piłkę do Gianluci Scamacca, a ten bez problemów pokonał bramkarza gości.

Cztery minuty później napastnik Atalanty strzelił drugiego gola i doprowadził do remisu. W międzyczasie na boisku pojawił się także Buksa, ale wynik spotkania już się nie zmienił. Atalanta i Udinese podzieliły się punktami.

Serie A Enilive
28. Kolejka
07.03.2026
18:00
Zakończony
Gianluca Scamacca
75' , 79'
Thomas Kristensen
40'
Keinan Davis
55'
Wszystko o meczu

Statystyki meczu

Atalanta
2 - 2
Udinese Calcio
Posiadanie piłki
67%
33%
Strzały
22
8
Strzały celne
4
2
Strzały niecelne
13
4
Strzały zablokowane
5
2
Ataki
113
53

