Polska noc w Serie A. Zieliński i Zalewski na ustach Włochów. Wszystko po tym, co zrobili w hitach kolejki
14 lutego byliśmy świadkami kilku naprawdę interesujących starć na boiskach włoskiej Serie A. Niekwestionowanymi bohaterami tego dnia zostali Piotr Zieliński oraz Nicola Zalewski. Reprezentanci kraju nad Wisłą jawnie przyczynili się bowiem do zwycięstw swoich drużyn. Włosi nie mogli przejść obojętnie wobec fenomenalnej dyspozycji Polaków.
Polaków w Serie A nie brakuje. Włoska ekstraklasa od dawna jest bowiem jednym z popularniejszych kierunków dla piłkarzy z kraju nad Wisłą. Obecnie możemy na jej boiskach obserwować poczynania kilku naszych rodaków. Co więcej, przedstawiciele czołowych włoskich klubów są jednocześnie ważnymi ogniwami piłkarskiej reprezentacji Polski.
Nic dziwnego, że wielu polskich kibiców uważnie śledzi poczynania rodaków w słonecznej Italii. 14 lutego mieli oni wiele powodów do radości. Jednym z bohaterów dnia okazał się bowiem Nicola Zalewski, który w meczu przeciwko Lazio zdobył bramkę na wagę bardzo cennego podwyższenia wyniku Atalanty Bergamo.
Raptem kilka godzin później do akcji wkroczył Inter Mediolan, który w ramach 25. kolejki podejmował Juventus. Mecz ten zdecydowanie dostarczył kibicom ogromu emocji. Wisienką na torcie było trafienie Piotra Zielińskiego, które na minuty przed końcem rozstrzygnęło losy starcia czołowych ekip Serie A.
Włosi podsumowali wyczyny Polaków. Ten wieczór zapamiętają na długo
Świetna dyspozycja Polaków nie umknęła uwadze włoskich mediów, które szeroko komentowały spotkania minionej kolejki Serie A. Dziennikarze portalu "La Gazzetta dello Sport", jak ostatnimi czasy mają w zwyczaju, ponownie pochwalili świetnie dysponowanego Zielińskiego. Podkreślili oni niebagatelną wagę trafienia Polaka, który w ostatnich miesiącach przeżywa na oczach wszystkich swoją drugą młodość. Nie zapomnieli oni także o Zalewskim, który popisał się tego dnia pięknej urody golem.
"Gol Zalewskiego na 2:0 był perełką, która zirytowała drużynę Lazio, podrażnioną uderzeniem prawą nogą byłego piłkarza Romy. Mecz wymknął im się spod kontroli. Atalanta wygrała 2:0, zapewniając sobie ósme z rzędu zwycięstwo w lidze" - pisali włoscy dziennikarze.
Wyczyny naszych reprezentantów celnie podsumowali również eksperci włoskiej filii "Eurosportu". W swojej pomeczowej analizie przyznali oni Zielińskiemu ocenę 7,5 (w dziesięciostopniowej skali), natomiast Zalewski zasłużył w ich oczach na notę 6,5. Obydwaj otrzymali również bardzo pochlebne komentarze od ekspertów ze słonecznej Italii.
Z kolei dziennikarze portalu "fantacalcio.it" zdecydowali się ocenić wyczyn Zalewskeigo na 7. Zieliński zapracował sobie w ich oczach na dokładnie taką samą notę pomeczową.
Świetna forma naszych reprezentantów może cieszyć kibiców z kraju nad Wisłą. Ci oczekują bowiem oczekują zbliżających się wielkimi krokami baraży o awans na tegoroczne mistrzostwa świata.