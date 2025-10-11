Polak z debiutem w Interze Mediolan, to było starcie z gigantem. Skończyło się na karnych

Podczas bieżącej przerwy reprezentacyjnej większość europejskich klubowych rozgrywek piłkarskich na najwyższych szczeblach przechodzi - jak to zwykle w takich sytuacjach bywa - pewien zastój, a drużyny, które odpoczywają od walki o tytuły częstokroć decydują się w takim wypadku na przeprowadzenie sparingów.

Nie inaczej było teraz w przypadku Interu Mediolan - ten zdecydował się na ruch, którego nie podjęła się np. FC Barcelona i jego piłkarze wyruszyli do... Libii. Tam zaś spróbowali swoich sił przeciwko innemu gigantowi - Atletico Madryt.

Atletico lepsze od Interu w sparingu. Iwo Kaczmarski z oficjalnym debiutem

Spotkanie to zaś miało całkiem ciekawy przebieg. Wynik na korzyść "Los Colchoneros" otworzył bowiem w 35. minucie Carlos Martin, a riposta ze strony mediolańczyków nadeszła już po przerwie, w 59. minucie, kiedy to do siatki trafił Yann Bisseck.

Ostatecznie potyczkę tę postanowiono rozstrzygnąć w karnych - i tu ekipa ze stolicy Hiszpanii wygrała 4:2. Z perspektywy polskich sympatyków futbolu znacznie ważniejszy był jednak inny fakt.

Otóż w meczu z Atletico swój debiut w seniorskim składzie "Nerazzurrich" zaliczył Iwo Kaczmarski, wypożyczony do IM od niedawna z Empoli. 21-letni Polak zwrócił na siebie uwagę całkiem solidnym występem i m.in. takim strzałem (od 02:06):

Inter chce doścignąć liderów tabeli. Przed nim hit z Romą

Nie pozostaje nic innego jak życzyć mu dalszych gier w pierwszej drużynie Interu - a ten już niebawem, bo 18 października, zmierzy się w Serie A w ramach wielkiego hitu z AS Roma. Podopieczni Christiana Chivu na ten moment zajmują czwarte miejsce w tabeli i mają trzy punkty straty do lidera i wicelidera - czyli Napoli i właśnie "Giallorossich".

