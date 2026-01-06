Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polak wykorzystał szansę. Dwa ciosy giganta i kolejny triumf. Anglicy obserwują

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Jan Ziółkowski zaliczył udany występ dla Romy w wyjazdowym meczu z Lecce. "Giallorossi" wygrali spotkanie 2:0, a Polak przebywał na murawie przez 90 minut. To dla niego dopiero trzeci mecz w Serie A rozegrany w pełnym wymiarze czasowym. Rzymianie otrząsnęli się po noworocznym falstarcie i do liderującego Interu Mediolan tracą już tylko trzy punkty.

Młody piłkarz w bordowej koszulce AS Roma z żółtymi detalami wskazuje ręką kierunek na boisku, koncentrując się na grze, w tle rozmyta publiczność stadionu.
Jan Ziółkowski w barwach AS RomaMarco CanonieroNewspix.pl

Pod koniec ubiegłego roku Jan Ziółkowski rozegrał 90 minut w ligowych potyczkach z Juventusem Turyn (1:2) i Geoną (3:1). Były to jego pierwsze pełne występy w Seria A. Wydawało się, że w styczniu passa będzie kontynuowana.

W minioną sobotę Polak ponownie znalazł się w wyjściowej jedenastce Romy. Nie dotrwał jednak do końcowego gwizdka. Został zmieniony już po pierwszej połowie spotkania przegranego z 0:1 Atalantą Bergamo na jej terenie.

We wtorkowy wieczór miało być inaczej. Ziółkowski po raz kolejny dostał szansę, tym razem z wyjazdowej potyczce z Lecce. Rywale lewitują w tabeli tuż nad strefą spadkową.

Jan Ziółkowski ponownie w akcji. Tym razem Roma z kompletem punktów

Niewykluczone, że polski defensor siadłby na ławce, gdyby nie zawirowania personalne w zespole "Giallorossich". Szczególnie w odniesieniu do defensywy. Evan N'dicka przebywa na Pucharze Narodów Afryki, z kolei Gianluca Mancini i Mario Hermoso pauzowali za kartki.

Trener Gian Piero Gasperini bez wahania posłał Ziółkowskiego w bój i nie żałował decyzji. Reprezentant Polski spisał się bez zarzutu. Roma wygrała spotkanie 2:0 i wciąż ma na koncie tylko 12 straconych goli. To najlepszy wynik ligi (równie skuteczni w grze destrukcyjnej są tylko piłkarze Como).

Zobacz również:

Oskar Pietuszewski
Reprezentacja

Nie otrzymał powołania od Urbana. Dotarł już do Madrytu. Na zdjęciach logo Realu

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Goście objęli prowadzenie jeszcze przed upływem kwadransa, gdy do siatki trafił Evan Ferguson. Po godzinie gry zmienił go Artem Dowbyk. Wystarczyło 11 minut, by Ukrainiec również znalazł się na liście strzelców.

    W tabeli Serie A rzymianie plasują się na czwartej lokacie. Dzięki dzisiejszemu zwycięstwu do liderującego Interu Mediolan tracą tylko trzy punkty. Rozegrali jednak dwa spotkania więcej.

    Ziółkowski zaliczył do tej pory dziewięć ligowych występów. Na murawie przebywał w sumie przez 424 minuty. Dwukrotnie karany był żółtą kartką.

    20-letni obrońca od jakiegoś czasu jest bacznie obserwowany przez wysłanników z Premier League. Więcej na ten temat piszemy TUTAJ.

    Zobacz również:

    Mateusz Bogusz (nr 7) może niebawem wrócić do amerykańskiej MLS
    Reprezentacja

    To nie pomyłka. Dynamo składa ofertę za Polaka. Tego nie da się już zatrzymać

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      Serie A Enilive
      19. Kolejka
      06.01.2026
      18:00
      Zakończony
      Evan Ferguson
      14'
      Artem Dovbyk
      71'
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      Lecce
      AS Roma
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      Lecce
      0 - 2
      AS Roma
      Posiadanie piłki
      54%
      46%
      Strzały
      6
      10
      Strzały celne
      1
      3
      Strzały niecelne
      1
      5
      Strzały zablokowane
      4
      2
      Ataki
      93
      86
      Atalanta BC – AS Roma 1-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Polsat SportPolsat Sport
      Piłkarze dwóch drużyn rywalizują o piłkę podczas meczu, zawodnik w żółto-czerwonym stroju wykonuje wślizg próbując odebrać piłkę rywalowi w białym stroju, wokół nich widoczni są inni zawodnicy oraz sędzia.
      W taki sposób Evan Ferguson (w białym stroju) otworzył wynik spotkania ABBONDANZA SCURO LEZZIPAP
      Grupa piłkarzy ubranych w białe stroje z zielonymi akcentami świętuje zdobycie gola podczas meczu na stadionie, wokół nich puste żółte krzesełka trybun.
      Po bramce wprowadzonego z ławki Artema Dowbyka rzymianie byli już pewni swego ABBONDANZA SCURO LEZZIPAP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja