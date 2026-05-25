Oprócz Oskara Pietuszewskiego, który już robi zawrotną karierę w FC Porto, polscy kibice z nadzieją mogą zerkać na Rzym, gdzie przed rokiem przeniósł się Jan Ziółkowski. Zaledwie 20-letni obrońca ma okazję zdobywać doświadczenie w jednej z najlepszych lig na świecie i już teraz interesują się nim znacznie bogatsze i silniejsze kluby.

Trener Romy, Gian Piero Gasperini raczej z dystansem podchodzi do talentu młodego Polaka, wprowadzając go co prawda na boisko, jednak nie dając mu przesadnie dużo minut na murawie. Z jednej strony Ziółkowski zagrał w 18 meczach Serie A w zakończonym wczoraj sezonie, jednak przełożyło się to na jedynie 507 minut . I w straciu z Hellasem Verona wcale nie było lepiej.

Drużyna z wiecznego miasta miała bardzo ważny cel w tym meczu, którym było zajęcie miejsca w pierwszej czwórce Serie A i wywalczenie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. O ile Polak zaczał ten mecz na ławce, to wszedł na murawę w 46. miucie. Długo jednak grą się nie nacieszył.

W 71. minucie Ziółkowski obejrzał żółtą kartkę i to był początek końca jego występu. Dwie minuty później jego numer pojawił się już na tablicy mian, a Gian Piero Gasperini postanowił zrobić Polakowi tzw. "wędkę", czyli zdjąć go z murawy chwilę po wejściu i to w sytuacji, kiedy sam był zmiennikiem.

Wtedy Roma wygrywała zaledwie 1:0 i nieco więcej światła na tę sytuację rzuciła "La Gazzetta dello Sport". - W drugiej połowie Gasperini wprowadził Ziółkowskiego do obrony za Ghilardiego i El Aynaouiego do pomocy za Pisilliego. Trener poprosił swoich zawodników, aby zachowali koncentrację i nie panikowali ani nie bali się porażki - czytamy na łamach włoskiej prasy.

Żółta kartka Polaka mogła wyrządzić ogromne szkody w szeregach Romy, gdyby ten dostał w późniejszym czasie drugą kartkę i wyleciał z boiska. Najpewniej więc trener chciał mieć na murawie wszystkich "czystych" graczy, przez co zdecydował się szybko zdjąć Polaka.

Ostatecznie wynik spotkania na 0:2 dla Romy ustalił Stephan El Shaarawy w doliczonym czasie gry. Ekipa z Rzymu zajęła 3. miejsce w ligowej tabeli, za plecami Interu i Napoli, dzięki czemu po siedmiu latach wraca do Ligi Mistrzów.

