Polak może trafić do włoskiego klubu, hit na horyzoncie. "Mocne zainteresowanie"

Rozgrywki piłkarskie w większości europejskich krajów jeszcze się nie rozpoczęły, trwa za to w pełni letnie okienko transferowe i w zasadzie każdy dzień przynosi garść interesujących doniesień - również tych dotyczących potencjalnych przenosin polskich graczy. Wygląda na to, że do zmiany barw może dojść, chociażby w przypadku Adama Buksy - reprezentant "Biało-Czerwonych" miał znaleźć się na celowniku... ekipy z Serie A.