Polak blisko wielkiego transferu, może trafić do słynnej ligi. Nowy kierunek

Kamil Piątkowski opuścił Polskę latem 2021 roku, kiedy to zamienił Raków Częstochowa na drużynę Red Bulla Salzburg. Trzeba jednak przyznać, że długo nie zagrzewał miejsca w Austrii.

Reprezentant Polski był notorycznie wypożyczany z ekipy "Czerwonych Byków" - najpierw do belgijskiego KAA Gent, następnie do hiszpańskiej Granady, a w końcu i do tureckiej Kasimpasy. Teraz staje przed nim nowa szansa na występy w naprawdę mocnej europejskiej lidze.