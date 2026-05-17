Polak blisko Ligi Mistrzów. Zawrzało na jego oczach, awantura w derbach
Derby w decydującej fazie sezonu to coś, co kibice lubią najbardziej. Taka sytuacja miała miejsce dziś we Włoszech, ponieważ zmierzyli się ze sobą piłkarze Romy oraz Lazio. Polacy przyglądali się wspomnianemu spotkaniu ze względu na Jana Ziółkowskiego. Ku ich uciesze, nasz rodak pojawił się na murawie, a następnie miał spore powody do radości. Powód? Trzy ważne punkty do tabeli, które mogą dać awans do kolejnej edycji Champions League. Gospodarzy nie zdekoncentrowała nawet spora awantura na boisku.
Do wspomnianych na wstępie scen doszło w siedemdziesiątej minucie, kiedy to do wejścia na boisko szykował się nasz rodak. "Nerwy puściły, pięści poszły w ruch. MMA na murawie Stadio Olimpico. Arbiter wyrzucił dwóch piłkarzy z boiska" - tak relacjonował te wydarzenia oficjalny profil Eleven Sports w mediach społecznościowych. Wszystko rozpoczęło się od sfaulowania Gianluki Manciniego przez Daniela Maldiniego.
Sędzia co prawda próbował zapobiec eskalacji konfliktu, lecz jego starania na nic się zdały. Doszło do rękoczynów, które zaowocowały dwoma czerwonymi kartonikami. Do szatni zostali odesłani Wesley Franca z Romy oraz Nicolo Rovella z Lazio. "Ale tam się teraz poszarpali. Pięści ruszyły. Ruszyły też ławki. Awantura" - relacjonowali komentatorzy. Zamieszanie było bardziej na rękę przyjezdnym przegrywającym 0:2.
AS Roma lepsza od Lazio w derbach Rzymu. Działo się w drugiej połowie
"Żółto-Czerwoni" nie wypuścili jednak przewagi z rąk do ostatniego gwizdka rozjemcy. W momencie gdy arbiter kończył spotkanie, na murawie przebywał już Jan Ziółkowski. 20-latek od trenera otrzymał kilka cennych minut. I nie zawiódł, ponieważ AS Roma zachowała czyste konto. Dla "Wilków" to szalenie ważny triumf pod względem prestiżu, gdyż mowa o derbach. Są one ponadto naprawdę blisko awansu do Champions League 2026/27.
Podopieczni Gian Piero Gasperiniego plasują się na ostatnim miejscu z gwarancją gry w najważniejszych europejskich zmaganiach. Tyle samo punktów ma AC Milan. Dwa "oczka" za nimi są jednak Como oraz Juventus. O wszystkim rozstrzygnie więc dopiero ostatnia kolejka. Jana Ziółkowskiego i spółkę czeka wyjazd do pogodzonej ze spadkiem Werony. Ale ta pewnie będzie chciała godnie pożegnać się z Serie A.