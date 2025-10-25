Polacy bohaterami w Serie A. Ten gol zaważył o wyniku. Lepiej być nie mogło

Pod koniec sierpnia Adam Buksa zamienił duńskie FC Midtjylland na Udinese Calcio. Miesiąc temu napastnik naszej kadry doznał kontuzji, która wykluczyła go z ostatniego zgrupowania reprezentacji Polski. Od kilku dni 29-latek jest już w pełni zdrów.

20 października zanotował niecałe pół godziny w meczu przeciwko Cremonese (1:1) po wejściu z ławki. Sobotniego spotkania ósmej kolejki Serie A przeciwko Lecce także nie rozpoczął we wyjściowym składzie. Mimo to zapamięta je bardzo dobrze.

Buksa z pierwszym trafieniem we Włoszech. Polak dał popis

Buksa zameldował się na murawie od początku drugiej połowy, zajął miejsce Keinana Davisa. Wówczas Udinese prowadziło 2:0. W 59. minucie gola kontaktowego strzelił Medon Berisha. Z perspektywy gospodarzy zrobiło się nieco niebezpiecznie. Zwłaszcza dlatego, że wynik ten utrzymywał się prawie do samego końca regulaminowego czasu gry.

60 sekund przed 90. minutą zespół Kosty Runjaicia wychodził z kontratakiem. Kilkadziesiąt metrów z piłką pokonał Vakoun Issouf Bayo. W ostatniej fazie 28-latek sprytnie zagrał do rozpędzonego Adama Buksy. Już samym przyjęciem polski napastnik "zabrał się" z futbolówką w pole karne, co kompletnie zmyliło obrońców.

Chwilę później wykonał "podcinkę" nad wybiegającym bramkarzem. Po drodze piłka odbiła się jeszcze od nogi jednego z rozpaczliwe interweniujących defensorów, ale ostatecznie wylądowała w siatce. W zarodku całej akcji palce maczał także Jakub Piotrowski. Pomocnik reprezentacji Polski wszedł na boisko w 76. minucie.

Trafienie Buksy okazało się niezwykle istotne. A to dlatego, że Lecce zdobyło jeszcze drugą bramkę. Koniec końców Udinese Calcio triumfowało 3:2. Jest to pierwszy gol napastnika "Biało-Czerwonych" we włoskim zespole. Było to jego piąte spotkanie w Serie A. Na ten moment ekipa Runjaicia zajmuje ósme miejsce z dwunastoma punktami na koncie.

Statystyki meczu Udinese Calcio 3 - 2 Lecce Posiadanie piłki 49% 51% Strzały 9 14 Strzały celne 4 3 Strzały niecelne 2 7 Strzały zablokowane 3 4 Ataki 76 94

Adam Buksa AFP

Adam Buksa w barwach reprezentacji Polski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Adam Buksa (pierwszy z prawej) może nie otrzymać powołania na najbliższe mecze reprezentacji Polski Foto Olimpik AFP