Piotr Zieliński znów na ustach Włochów. Niewiarygodne, co o nim napisali

Piotr Zieliński w poprzednim sezonie w Interze Mediolan musiał mierzyć się z pewnymi przeciwnościami losu. Te sprawiały, że Polak nie był w stanie realnie wywalczyć sobie miejsca w wyjściowym składzie desygnowanym regularnie do gry przez Simone Inzaghiego. Zmiana trenera okazała się dla "Zielka" bardzo pomocna.

Pod wodzą Chivu jeden z kapitanów reprezentacji Polski zyskiwał na znaczeniu i śmiało można napisać, że w 2026 rok wszedł jako piłkarz podstawowej jedenastki. Zieliński właściwie w każdym meczu ugruntowuje swoją pozycję w drużynie, choć oczywiście zdarzają się też występy słabsze.

Zieliński chwalony. Zwracają uwagę na jedno

Taki nie miał jednak miejsca w wyjątkowym dla Zielińskiego miejscu - na stadionie Udinese Calcio, w którym przeszłości grał. Inter wyjechał na północ Włoch w ramach 21. serii gier Serie A. Goście wygrali 1:0, a Zieliński na murawie spędził 88 minut i był to dla niego naprawdę udany czas.

Włoskie media zgodnie chwalą reprezentanta Polski. Najwyższą notę otrzymał on od portalu "Calciomercato.com". "Zagrywał pionowo, zarówno w fazie przejściowej, jak i przy obsługiwaniu kolegów z drużyny. Akcja na 1:0 bierze początek z jego prawej nogi, która idealnie zagrywa piłkę do Esposito w polu karnym" - czytamy przy uzasadnieniu oceny siedem.

To druga najwyższa nota wystawiona przez dziennikarzy. Lepiej oceniony został jedynie Lautaro Martinez. O połowę gorsze noty Zieliński otrzymał od dziennikarzy dwóch innych znaczących portali. "Rozegrał mecz zarówno solidny, jak i jakościowy w środku pola, coraz lepiej interpretując rolę rozgrywającego. Zainicjował akcję, która kończy się golem Lautaro Martinez" - czytamy na "Eurosport.it".

Podobnie do sprawy podeszli także oceniający dla "Sport.virgilio.it". "Zastąpienie kontuzjowanego Calhanoglu to trudne zadanie, ale wykonał je z zaangażowaniem i kilkoma efektownymi zagraniami. Zapoczątkował akcję bramkową prostopadłym podaniem" - podsumowano.

Do jednej bramki POLSAT BOX GO

Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piotr Zieliński w barwach Interu ANDREA DIODATO / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan Luca Rossini / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP