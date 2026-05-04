Końcówka poprzedniego sezonu była wyjątkowo gorzka dla kibiców Interu Mediolan. Ich drużyna aż do 33. kolejki dzierżyła fotel lidera Serie A. Ostatnie mecze pozbawiły ich jednak mistrzostwa na rzecz Napoli. Na domiar złego finał Ligi Mistrzów zakończył się katastrofą. Zespół prowadzony wówczas przez Simone Inzaghiego został rozgromiony aż 0:5 przez PSG.

W kończącej się kampanii Mediolańczykom nie wyszło jedynie w Lidze Mistrzów. Inter w niedzielny wieczór stanął przed szansą na przypieczętowanie już 21. mistrzostwa Włoch w historii klubu. Zadanie nie wydawało się być specjalnie skomplikowane - wystarczyło co najmniej zremisować z Parmą.

Niżej notowany przeciwnik z początku starał się zaskoczyć pretendenta do tytułu, lecz finalnie był bez szans. Inter na prowadzenie po świetnym zagraniu Piotra Zielińskiego wyprowadził Marcus Thuram. Triumf 2:0 w drugiej połowie przypieczętował Henrikh Mkhitaryan, który kilka minut wcześniej zastąpił na murawie reprezentanta Polski.

Piotr Zieliński z drugim mistrzostwem Włoch w swojej karierze. Media znów zachwalają reprezentanta Polski

Niedzielny triumf dał Zielińskiemu już drugie Scudetto w karierze. Po raz pierwszy Polak po złoto sięgnął w 2023 roku, reprezentując wówczas barwy Napoli. Kończący się powoli sezon był dla 31-latka przełomowy, bowiem ten przerwał wszelkie spekulacje i został jednym z czołowych zawodników drużyny Christiana Chivu.

Niedzielny występ okraszony asystą nie przeszedł bez uwagi włoskiej prasy. Tamtejsi dziennikarze zgodnie ocenili go jako jednego z najlepszych zawodników swojego zespołu w wygranym spotkaniu z Parmą.

Portal "Tuttomercato" wręczył Polakowi notę 6,5, nazywając podanie do Thurama mianem "perfekcyjnego". Tak samo występ Zielińskiego wycenił włoski "Eurosport". Dziennikarze obu portali zgodnie potwierdzają, że reprezentant Polski jest jednym z najlepszych piłkarzy Interu w tym sezonie. Imponuję to tym bardziej, gdy weźmiemy pod uwagę to, jaką sytuację Zieliński miał jeszcze ubiegłego lata.

Ocenę 6,5, jedną z lepszych w całym zespole, Zieliński otrzymał także od dziennikarzy "goal.com", "sport.virgilio.it" oraz klubowego portalu "fcinter1908.it". W kolejnych recenzjach przewijają się nie tylko komplementy dotyczące trzeciej w tym sezonie asysty, która rozpoczęła mistrzowską fetę, ale również i ogólną postawę na murawie. Jeszcze wyżej Polaka wyceniły serwisy "Calciomercato" oraz "Il Messaggero", które wręczyły Zielińskiemu notę "7" w dziesięciopunktowej skali.

Interowi do końca sezonu ligowego pozostały już tylko trzy spotkania. Zdecydowanie najważniejsze wyzwanie czeka ich już 13 maja, gdy drużyna Christiana Chivu w finale Pucharu Włoch zmierzy się ze stołecznym Lazio. Mediolańczycy po raz ostatni wygrali Scudetto oraz Coppa Italia w jednym sezonie w kampanii 2009/10.

