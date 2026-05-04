Piotr Zieliński z koroną mistrzowską. Włosi nie mogą się go nachwalić

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Niedzielny wieczór zakończył się w Mediolanie ogromną fetą mistrzowską. Inter z Piotrem Zielińskim w składzie wygrał 2:0 z Parmą i zdobył 21. w historii mistrzostwo Włoch. Reprezentant Polski drugie w karierze Scudetto uczcił asystą przy golu Marcusa Thurama. Nie umknęło to uwadze włoskich mediów, które po raz kolejny w tym sezonie skomplementowały postawę Zielińskiego.

Piotr Zieliński w czarno-niebieskiej koszulce świętuje mistrzostwo Włoch na stadionie wśród kibiców
Piotr Zieliński świętujący drugie w karierze mistrzostwo WłochSIPAUSA/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Końcówka poprzedniego sezonu była wyjątkowo gorzka dla kibiców Interu Mediolan. Ich drużyna aż do 33. kolejki dzierżyła fotel lidera Serie A. Ostatnie mecze pozbawiły ich jednak mistrzostwa na rzecz Napoli. Na domiar złego finał Ligi Mistrzów zakończył się katastrofą. Zespół prowadzony wówczas przez Simone Inzaghiego został rozgromiony aż 0:5 przez PSG.

W kończącej się kampanii Mediolańczykom nie wyszło jedynie w Lidze Mistrzów. Inter w niedzielny wieczór stanął przed szansą na przypieczętowanie już 21. mistrzostwa Włoch w historii klubu. Zadanie nie wydawało się być specjalnie skomplikowane - wystarczyło co najmniej zremisować z Parmą.

Niżej notowany przeciwnik z początku starał się zaskoczyć pretendenta do tytułu, lecz finalnie był bez szans. Inter na prowadzenie po świetnym zagraniu Piotra Zielińskiego wyprowadził Marcus Thuram. Triumf 2:0 w drugiej połowie przypieczętował Henrikh Mkhitaryan, który kilka minut wcześniej zastąpił na murawie reprezentanta Polski.

Zobacz również:

Piotr Zieliński
Serie A

Gigantyczny sukces Piotra Zielińskiego. Asysta Polaka na wagę mistrzostwa Włoch

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

Piotr Zieliński z drugim mistrzostwem Włoch w swojej karierze. Media znów zachwalają reprezentanta Polski

Niedzielny triumf dał Zielińskiemu już drugie Scudetto w karierze. Po raz pierwszy Polak po złoto sięgnął w 2023 roku, reprezentując wówczas barwy Napoli. Kończący się powoli sezon był dla 31-latka przełomowy, bowiem ten przerwał wszelkie spekulacje i został jednym z czołowych zawodników drużyny Christiana Chivu.

Niedzielny występ okraszony asystą nie przeszedł bez uwagi włoskiej prasy. Tamtejsi dziennikarze zgodnie ocenili go jako jednego z najlepszych zawodników swojego zespołu w wygranym spotkaniu z Parmą.

Portal "Tuttomercato" wręczył Polakowi notę 6,5, nazywając podanie do Thurama mianem "perfekcyjnego". Tak samo występ Zielińskiego wycenił włoski "Eurosport". Dziennikarze obu portali zgodnie potwierdzają, że reprezentant Polski jest jednym z najlepszych piłkarzy Interu w tym sezonie. Imponuję to tym bardziej, gdy weźmiemy pod uwagę to, jaką sytuację Zieliński miał jeszcze ubiegłego lata.

Ocenę 6,5, jedną z lepszych w całym zespole, Zieliński otrzymał także od dziennikarzy "goal.com", "sport.virgilio.it" oraz klubowego portalu "fcinter1908.it". W kolejnych recenzjach przewijają się nie tylko komplementy dotyczące trzeciej w tym sezonie asysty, która rozpoczęła mistrzowską fetę, ale również i ogólną postawę na murawie. Jeszcze wyżej Polaka wyceniły serwisy "Calciomercato" oraz "Il Messaggero", które wręczyły Zielińskiemu notę "7" w dziesięciopunktowej skali.

Interowi do końca sezonu ligowego pozostały już tylko trzy spotkania. Zdecydowanie najważniejsze wyzwanie czeka ich już 13 maja, gdy drużyna Christiana Chivu w finale Pucharu Włoch zmierzy się ze stołecznym Lazio. Mediolańczycy po raz ostatni wygrali Scudetto oraz Coppa Italia w jednym sezonie w kampanii 2009/10.

Zobacz również:

Ewa Pajor
Liga Mistrzów

Już tylko jeden gol Pajor. To może być historyczny finał. Hiszpanie odliczają

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak
piłkarz w czarno-niebieskiej koszulce z logo sponsora energicznie gestykuluje i krzyczy podczas meczu, obok stoi drugi zawodnik z numerem 14 na plecach
Piotr ZielińskiIPA Sport/ABACAEast News
zawodnik w białej koszulce walczy o piłkę otoczony przez trzech piłkarzy w fioletowych strojach podczas meczu piłkarskiego na zielonym boisku
Piotr ZielińskiTIZIANA FABI AFP
Piłkarz w białej koszulce z numerem 10 i opaską kapitańską na ramieniu, podczas meczu, tłum kibiców w tle.
Piotr ZielińskiJOSE SALGUEIROAFP
Tomasz Hajto grzmi w Cafe Futbol! "Chory przepis"Polsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja