Piotr Zieliński na ustach Włochów. Wytknęli mu to po meczu, nie mają litości

Piotr Zieliński na włoskiej ziemi wyrobił sobie markę pomocnika o niezwykle dużej jakości. Napisać jednak, że Polak nie kolekcjonuje kolejnych tytułów mistrza Włoch, to jak nic nie napisać. W swojej karierze "Zielu" Serie A wygrał ledwie raz. Stało się to w pamiętnym sezonie 2022/2023 w barwach SSC Napoli.

Pomocnik naszej kadry po sezonie 2023/2024 zdecydował opuścić Neapol na rzecz Mediolanu. Do sezonu 2024/2025 Inter przystępował jako obrońca tytułu. Ostatecznie na ostatnich metrach przegrał walkę o trofeum z SSC Napoli. Zieliński wówczas nie odgrywał w ekipie "Nerrazurich" wybitnie znaczącej roli.

Zieliński w ogniu krytyki. Wytknęli mu to po meczu

Inaczej jest w rozgrywkach 2025/2026. Polak u Chivu jest kluczową postacią, a Inter z Zielińskim w roli głównej pewnym krokiem zmierza po mistrzostwo Włoch. W 34. kolejce ekipa z Mediolanu w Turynie mierzyła się z Torino. Zieliński znalazł się oczywiście w wyjściowym składzie.

Inter prowadził 2:0, ale ostatecznie zremisował 2:2. Piotr Zieliński zebrał przeciętne oceny. "Kolejny kompleksowy występ Polaka, który jest wszechstronnym zawodnikiem. Cofa się głęboko, aby przyjąć piłkę, a następnie podaje ją do kolegów z drużyny, ale zdarza mu się też znaleźć na skraju pola karnego przeciwnika" - czytamy na "Eurosport.it". Dziennikarze wystawili Piotrowi notę 6,5.

Nieco bardziej krytycznie do występu Zielińskiego podeszli oceniający dla "sportmediaset.mediaset.it". Od nich bowiem "Zielu" otrzymał notę 5,5. "Robi wszystko, tylko nie jest rozgrywającym, dużo się przemieszcza, próbując pozbawić przeciwników punktów odniesienia. Czasami próbuje też strzałów z dystansu. Traci piłkę, co prowadzi do wyniku 1:2 dla Torino" - czytamy w uzasadnieniu.

Ocenę o pół stopnia niższą Zieliński otrzymał od "calciomercato.com". "Stwarza zagrożenie pięknym strzałem zza pola karnego, ale jeśli Inter straci pierwszego gola, to również z powodu jego nadmiernego lenistwa w obronie. Potrzeba dużo więcej determinacji w obronie. Mógł naprawić błąd Akanjiego, ale tego nie robi" - napisano.

Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piotr Zieliński w barwach Interu ANDREA DIODATO / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan Luca Rossini / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

