Piłkarski gigant wyrzucił go po karczemnej awanturze. Teraz zagra z Polakiem, hit we Włoszech
Młodzieżowy reprezentant Anglii Jonathan Rowe, który został wyrzucony z drużyny Olympique Marsylia wraz z Adrienem Rabiotem po tym, jak obaj panowie starli się w szatni, będzie grał we włoskiej ekstraklasie. 22-letni piłkarz podpisał czteroletni kontakt z Bologną, której bramkarzem jest Łukasz Skorupski.
Szczegółów transferu nie podano, ale media wyceniły go na niecałe 20 milionów euro.
Odejście z klubu w cieniu awantury. Rowe i Rabiot nie wytrzymali po przegranym meczu
Rowe został wystawiony w połowie sierpnia na sprzedaż przez klub z Marsylii, podobnie jak Rabiot. Francuskie media relacjonowały, że po wyjazdowym spotkaniu z Stade Rennais w pierwszej kolejce francuskiej ekstraklasy, które marsylczycy przegrali 0:1, choć przez godzinę grali w przewadze, w szatni doszło pomiędzy tymi piłkarzami do gwałtownej i brutalnej sprzeczki.
W komunikacie Olympique Marsylia napisano, że zachowanie 30-letniego Rabiota i o osiem lat młodszego Rowe'a było "niedopuszczalne", a decyzję podjęto po konsultacji ze sztabem trenerskim oraz "zgodnie z wewnętrznym regulaminem klubu".
Francuski pomocnik i angielski skrzydłowy dołączyli do Olympique Marsylia w ubiegłym roku i regularnie występowali w drużynie, która została wicemistrzem Francji.
mm/ cegl/