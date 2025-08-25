Partner merytoryczny: Eleven Sports

Piłkarski gigant wyrzucił go po karczemnej awanturze. Teraz zagra z Polakiem, hit we Włoszech

Paweł Czechowski

Oprac.: Paweł Czechowski

Młodzieżowy reprezentant Anglii Jonathan Rowe, który został wyrzucony z drużyny Olympique Marsylia wraz z Adrienem Rabiotem po tym, jak obaj panowie starli się w szatni, będzie grał we włoskiej ekstraklasie. 22-letni piłkarz podpisał czteroletni kontakt z Bologną, której bramkarzem jest Łukasz Skorupski.

Jonathan Rowe
Jonathan RoweBRANISLAV RACKOAFP

Szczegółów transferu nie podano, ale media wyceniły go na niecałe 20 milionów euro.

LOSC Lille - AS Monaco FC 1-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

Odejście z klubu w cieniu awantury. Rowe i Rabiot nie wytrzymali po przegranym meczu

Rowe został wystawiony w połowie sierpnia na sprzedaż przez klub z Marsylii, podobnie jak Rabiot. Francuskie media relacjonowały, że po wyjazdowym spotkaniu z Stade Rennais w pierwszej kolejce francuskiej ekstraklasy, które marsylczycy przegrali 0:1, choć przez godzinę grali w przewadze, w szatni doszło pomiędzy tymi piłkarzami do gwałtownej i brutalnej sprzeczki.

W komunikacie Olympique Marsylia napisano, że zachowanie 30-letniego Rabiota i o osiem lat młodszego Rowe'a było "niedopuszczalne", a decyzję podjęto po konsultacji ze sztabem trenerskim oraz "zgodnie z wewnętrznym regulaminem klubu".

Francuski pomocnik i angielski skrzydłowy dołączyli do Olympique Marsylia w ubiegłym roku i regularnie występowali w drużynie, która została wicemistrzem Francji.

mm/ cegl/

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski
La Liga

FC Barcelona walczy z czasem, absurdalny scenariusz w grze. Władze La Ligi bez litości

Bartosz Nawrocki
    Adrien Rabiot
    Adrien RabiotJAVIER SORIANO / AFPAFP
    Łukasz Skorupski
    Łukasz SkorupskiMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

