Oto co Zieliński zrobił w derbach Mediolanu. Nazwisko Polaka na ustach Włochów
Piotr Zieliński przeżywa jeden z najlepszych, a może nawet najlepszy okres w karierze. W niedzielny wieczór Polak rozegrał pełne 90 minut w derbach Mediolanu, w których Inter przegrał 0:1 z Milanem. Włoscy dziennikarze szybko wzięli pod lupę występy poszczególnych zawodników. Nie zapomnieli o naszym rodaku.
W ramach 28. kolejki Serie A przyszedł czas na prawdziwy hit. Milan - w roli gospodarza na San Siro - zmierzył się z Interem. Zgodnie z decyzją Cristiana Chivu w wyjściowym składzie gości znalazło się miejsce dla Piotra Zielińskiego.
Był to dokładnie 25. mecz polskiego pomocnika w lidze i 38., biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Nasz kadrowicz nie zawsze pozostaje na boisku w pełnym wymiarze czasowym, jednak tym razem trener zaufał mu do ostatniego gwizdka.
Inter przegrał z Milanem. Tak Włosi ocenili Zielińskiego
31-latek dyrygował środkiem pola Interu, który szczególnie w pierwszej połowie został stłamszony przez lokalnego rywala. Ostatecznie padła tylko jedna bramka. W 35. minucie zdobył ją Pervis Estupinan, zapewniając Milanowi trzy punkty w derbach Mediolanu.
Zieliński przez 90 minut zanotował równo sto kontaktów z piłką oraz celność podań na poziomie 94 proc. Nie zdołał jednak pomóc zespołowi w wypracowaniu wyrównującego trafienia, choć bywał naprawdę blisko. Mecz w jego wykonaniu podsumowali włoscy eksperci.
"Potwierdzony jako pomocnik, pomimo powracającego Calhanoglu. Piłka jest u jego stóp bezpieczna i prawie doprowadza do wyniku 1:1 na początku drugiej połowy" - odnotował portal leggo.it, gdzie Polak otrzymał notę "6,5". Większość pozostałych ekspertów przyznawało mu szóstkę.
"Spotkanie twarzą w twarz z Modriciem było kluczowym posunięciem taktycznym; od początku było jasne, że od tego zależeć będzie kluczowa część derbów. Ostatecznie Chorwat zwyciężył. Ale Polak wyszedł z tego z podniesioną głową" - pisze corriere.it.
Nieco surowej Piotra Zielińskiego potraktowano na calciomercato.com, gdzie przyznano mu "5,5". "Pierwsza połowa pod znakiem zamieszania i roztargnienia. Rozwija się w drugiej, ale nigdy nie osiąga szczytów gry" - czytamy. "Ostatecznie Polak ponownie będzie najlepszym pomocnikiem Interu. Gra zarówno mieczem, jak i floretem, zawodząc w tym ostatnim" - to już słowa ekspertów tuttomercatoweb.com (nota "6").
"Technika i precyzja, które pozwalają mu wyrwać się spod pressingu Rossonerich. Dobrze operuje piłką, ale nie potrafi wywrzeć większego wpływu na ostatnie metry" - napisano na sport.virgilio.it. Tam nasz rodak również mógł liczyć na szóstkę. "Potwierdzony jako rozgrywający, z Calhanoglu początkowo na ławce rezerwowych. Genialny zawodnik, zawsze imponujący technicznie. Najlepszy w Interze" - dodaje włoski Eurosport, przyznając Polakowi "6,5".
W tym sezonie na koncie Zielińskiego widnieje sześć goli i dwie asysty. W sobotę Inter Mediolan zagra u siebie z Atalantą, gdzie występuje Nicola Zalewski.