Oto co Zieliński zrobił w derbach Mediolanu. Nazwisko Polaka na ustach Włochów

W ramach 28. kolejki Serie A przyszedł czas na prawdziwy hit. Milan - w roli gospodarza na San Siro - zmierzył się z Interem. Zgodnie z decyzją Cristiana Chivu w wyjściowym składzie gości znalazło się miejsce dla Piotra Zielińskiego.

Był to dokładnie 25. mecz polskiego pomocnika w lidze i 38., biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Nasz kadrowicz nie zawsze pozostaje na boisku w pełnym wymiarze czasowym, jednak tym razem trener zaufał mu do ostatniego gwizdka.

DJB: : Kołtoń cytuje Włocha. Polak porównany do CR7. WIDEO Polsat Sport

Inter przegrał z Milanem. Tak Włosi ocenili Zielińskiego

31-latek dyrygował środkiem pola Interu, który szczególnie w pierwszej połowie został stłamszony przez lokalnego rywala. Ostatecznie padła tylko jedna bramka. W 35. minucie zdobył ją Pervis Estupinan, zapewniając Milanowi trzy punkty w derbach Mediolanu.

Zieliński przez 90 minut zanotował równo sto kontaktów z piłką oraz celność podań na poziomie 94 proc. Nie zdołał jednak pomóc zespołowi w wypracowaniu wyrównującego trafienia, choć bywał naprawdę blisko. Mecz w jego wykonaniu podsumowali włoscy eksperci.

"Potwierdzony jako pomocnik, pomimo powracającego Calhanoglu. Piłka jest u jego stóp bezpieczna i prawie doprowadza do wyniku 1:1 na początku drugiej połowy" - odnotował portal leggo.it, gdzie Polak otrzymał notę "6,5". Większość pozostałych ekspertów przyznawało mu szóstkę.

"Spotkanie twarzą w twarz z Modriciem było kluczowym posunięciem taktycznym; od początku było jasne, że od tego zależeć będzie kluczowa część derbów. Ostatecznie Chorwat zwyciężył. Ale Polak wyszedł z tego z podniesioną głową" - pisze corriere.it.

Nieco surowej Piotra Zielińskiego potraktowano na calciomercato.com, gdzie przyznano mu "5,5". "Pierwsza połowa pod znakiem zamieszania i roztargnienia. Rozwija się w drugiej, ale nigdy nie osiąga szczytów gry" - czytamy. "Ostatecznie Polak ponownie będzie najlepszym pomocnikiem Interu. Gra zarówno mieczem, jak i floretem, zawodząc w tym ostatnim" - to już słowa ekspertów tuttomercatoweb.com (nota "6").

"Technika i precyzja, które pozwalają mu wyrwać się spod pressingu Rossonerich. Dobrze operuje piłką, ale nie potrafi wywrzeć większego wpływu na ostatnie metry" - napisano na sport.virgilio.it. Tam nasz rodak również mógł liczyć na szóstkę. "Potwierdzony jako rozgrywający, z Calhanoglu początkowo na ławce rezerwowych. Genialny zawodnik, zawsze imponujący technicznie. Najlepszy w Interze" - dodaje włoski Eurosport, przyznając Polakowi "6,5".

W tym sezonie na koncie Zielińskiego widnieje sześć goli i dwie asysty. W sobotę Inter Mediolan zagra u siebie z Atalantą, gdzie występuje Nicola Zalewski.

Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan AFP

Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piotr Zieliński cieszy się ze strzelonej bramki dla Interu IPA Sport/ABACA/Abaca/East News East News

Pietuszewski ośmieszył mistrza świata! Fantastyczny gol Polaka. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports