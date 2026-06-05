Oficjalny komunikat Interu. Wiadomość dla Zielińskiego, transfer ogłoszony

Od przełamania hegemonii Juventusu w Serie A (mistrzowie Włoch w latach 2011-2020) minęło już 6 sezonów. W tym czasie po "Scudetto" sięgały trzy ekipy: AC Milan, Inter Mediolan oraz Napoli. "Nerazzurri" dostąpili tego zaszczytu w sezonach: 2020/2021 oraz 2023/2024. Ta sztuka udała im się także w niedawno zakończonej kampanii.

Rozgrywki z lat 2025/2026 miały wielu bohaterów. Dla Interu jednym z nich był Piotr Zieliński. Pomocnik z kraju nad Wisłą prezentował się fenomenalnie, będąc niejednokrotnie motorem napędowym zespołu. Nie raz wcielał się on także w rolę strzelca. W 49 spotkaniach polski pomocnik zanotował 7 bramek oraz 4 asysty.

To spora zmiana w porównaniu z ubiegłym sezonem, w którym rola Zielińskiego była znacznie mniejsza. Poprzedni szkoleniowiec ekipy, Simone Inzaghi, zdecydowanie rzadziej korzystał z umiejętności polskiego pomocnika. Dopiero pod skrzydłami Cristiana Chivu 32-latek mógł przeżyć swoją drugą młodość.

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Mistrzowie Włoch nie zamierzają jednak osiadać na laurach. 5 czerwca mediolańska ekipa poinformowała o dokonaniu całkiem pokaźnego wzmocnienia. Sięgnęli oni po swojego wychowanka - Aleksandara Stankovicia.

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W lipcu 2025 roku zespół sprzedał młodego pomocnika do Clubu Brugge za 9,5 miliona euro. W umowie zawarto jednak klauzulę, w ramach której Inter Mediolan posiadał prawo wykupu serbskiego zawodnika. Z tego prawa postanowiono skorzystać.

"FC Inter Mediolan ogłasza, że skorzystał z opcji wykupu Aleksandara Stankovicia z Club Brugge. Urodzony w 2005 roku pomocnik dołącza do Nerazzurrich na zasadzie stałego kontraktu, obowiązującego od 1 lipca 2026 roku do 30 czerwca 2031 roku" - możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie zespołu.

To bardzo dobra informacja dla całego środowiska kibicowskiego zespołu. Stanković rozegrał w tym sezonie 55 spotkań, notując 9 bramek oraz 5 asyst. Był ważnym elementem drużyny, która sięgnęła po mistrzostwo Belgii. Jego wartość rynkowa od momentu transferu wzrosła natomiast z 11 do 32 milionów euro (dane z portalu Transfermarkt). 20-latek poczynił w tym czasie znaczny progres.

Dla samego Zielińskiego to również bardzo istotne ogłoszenie. Panowie "dublują" bowiem pozycję. W zakończonym niedawno sezonie Stanković występował głównie na środkowej pomocy oraz jako pomocnik defensywny. Dokładnie taką samą rolę w Interze pełni piłkarz z kraju nad Wisłą. Oznacza to, że będzie on musiał konkurować o miejsce w składzie z o 11 lat młodszym kolegą.

Aleksandar Stankovicć Isosport/MB Media Getty Images

Piotr Zieliński MARCO BERTORELLO AFP

Piotr Zieliński ALESSIO MORGESE East News





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