Arkadiusz Milik od blisko dwóch lat nie rozegrał meczu. 32-letni napastnik Juventusu Turyn to chyba jeden z największych piłkarskich pechowców. W ostatnim czasie pojawiły się pozytywne informacje ws. 32-latka, co natychmiast zauważyli kibice "Starej Damy". Teraz włoskie media przekazały nowe informacje na temat Polaka.

7 czerwca 2024 roku - tę datę doskonale zapamięta Arkadiusz Milik. Polski napastnik wybiegł na murawę PGE Narodowego, aby wystąpić w meczu towarzyskim przeciwko Ukrainie. Spędził jednak na boisku zaledwie minutę, a potem zszedł z niego z nietęgą miną.

Milik bez gry od blisko dwóch lat. Kontuzja za kontuzją

Od tamtej pory rozpoczęła się "droga krzyżowa" Polaka, który co rusz łapał kolejne urazy: kontuzja kolana, uraz łydki i problemy mięśniowe. Przez blisko dwa lata Milik w kadrze meczowej "Bianconerich" znalazł się zaledwie trzy razy, ale "nie powąchał" boiska. Ostatni raz do protokołu meczowego był wpisany w grudniu, ale chwilę później pojawiły się problemy z łydką.

    Kilka dni temu Marco Baridon, dziennikarz portalu JuventusNews24.com, opublikował nagranie, na którym widać, że Milik powrócił do treningu na boisku.

    Co dalej z Milikiem? Przełomowe wieści

    Kiedy Milik może być do dyspozycji sztabu szkoleniowego Juventusu? O tym szerzej pisze turyński "Tuttosport".

    Milik obecnie nie ma żadnych problemów i wyleczył wszystkie swoje kontuzje. Gdyby mógł odbyć treningi z drużyną to nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy zobaczyli go z powrotem na boisku 
    czytamy na łamach turyńskiego serwisu sportowego.

    "Tuttosport" podkreśla, że trener Luciano Spalletti "byłby najszczęśliwszy ze wszystkich", gdyby Milik wrócił do gry.

    - Nie tylko dlatego, że problem z atakiem jest poważny, ale także dlatego, że ma wielki szacunek dla Milika i chciałby go mieć w swoim składzie - czytamy. Polski napastnik byłby na pewno alternatywą dla Jonathana Davida i Loisa Opendy, którzy nie są w najlepszej formie. Ponadto Dusan Vlahović zmaga się z urazem przywodzicieli.

    Kiedy Milik mógłby wrócić do gry? Włosi są przekonani, że to nastąpić może jeszcze w marcu. - Jeśli wszystko pójdzie dobrze to może to potrwać dwa lub trzy tygodnie - informują, choć zaznaczają, że zdrowie Milika jest kruche i podchodzą do tego z dużą ostrożnością.

    Milik wróci do Polski? Górnik Zabrze to

    Arkadiusz Milik ma ważny kontrakt z Juventusem do 30 czerwca 2027 roku. Co jakiś czas pojawiają się dywagacje na temat przyszłości Polaka. Wiele się mówiło m.in. o powrocie do PKO BP Ekstraklasy. Pod uwagę brany jest głównie Górnik Zabrze, czyli ważny klub w karierze Polaka.

    - Skłamałbym, jeśli powiedziałbym, że nie rozmawiamy na ten temat, że Arek nie kibicuje Górnikowi, że nie ogląda meczów. Ogląda, wysyłamy SMS-y cały czas ze sobą - wyznał jakiś czas temu Łukasz Milik, czyli brat Arkadiusza, a także dyrektor sportowy zabrzańskiego klubu.

    Milik w Ekstraklasie rozegrał 38 meczów, w których zdobył 11 bramek. Ostatni występ zaliczył pod koniec 2012 roku. Później występował w Bayerze Leverkusen, Augsburgu, Ajaxie Amsterdam, Napoli i Olympique Marsylia.

