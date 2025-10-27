Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nowe porządki w klubie Polaka. Fatalny start sezonu, nadeszła radykalna zmiana

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

W klubie Arkadiusza Milika przyszła pora na przewrót. Po serii ośmiu spotkań bez zwycięstwa działacze włoskiego Juventusu postanowili zmienić trenera. Chorwat Igor Tudor został w poniedziałek zwolniony z posady. Chorwat podczas swojej kadencji w Turynie nie postawił ani razu na reprezentanta Polski. Wszystko przez kolejne urazy, które wyłączyły go z gry na ponad rok.

Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński i Grzegorz Krychowiak podczas meczu mistrzostw świata z Arabią Saudyjską
Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński i Grzegorz Krychowiak podczas meczu mistrzostw świata z Arabią SaudyjskąPhoto by AYMAN AREF / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Latem polscy kibice z zaciekawieniem zerkali w kierunku Juventusu. Oczywiście ze względu na Arkadiusza Milika. Wielokrotny reprezentant Polski od dawna zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, przez które jest wykluczony z gry od czerwca ubiegłego roku. Feralna kontuzja przytrafiła się tuż przed Euro 2024 w towarzyskim spotkaniu z Ukrainą. Napastnik opuścił boisko po zaledwie czterech minutach.

Uraz wyłączył Milika z gry na cały sezon 2024/25. Z pewnym optymizmem można było podejść do włączenia Polaka w skład kadry, która wyleciała do USA na tegoroczne Klubowe Mistrzostwa Świata. Do przełomu jednak nie doszło, Milik nie pojawił się na murawie choćby na sekundę. Na domiar złego problemy zdrowotne Polaka wciąż się nawarstwiały. Kolejne dolegliwości spowodowały, że Milik zaczął szukać pomocy nad Wisłą.

Zobacz również:

Kamil Grosicki w 2021 roku wrócił do Pogoni Szczecin, w której rozpoczynał piłkarską karierę
Ekstraklasa

Jasne stanowisko ws. przyszłości Kamila Grosickiego. Tam ma zakończyć karierę

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

    Zmiany w klubie Polaka. Osiem meczów bez zwycięstwa to za dużo. Czas na nowego trenera

    Na początku sezonu kibice Juventusu nie mieli powodu do narzekań. "Stara Dama" wygrała trzy pierwsze mecze Serie A pokonując m.in. po szalonym spotkaniu 4:3 Inter Mediolan. Trzy dni później kibice po raz kolejny doświadczyli prawdziwego dreszczowca. Tym razem w Lidze Mistrzów Juventus zremisował 4:4 z Borussią Dortmund.

    Mało kto spodziewał się wówczas, że to widowiskowe spotkanie rozpocznie serię ośmiu spotkań bez zwycięstwa. W tej statystyce pod uwagę bierzemy zarówno Serie A, jak i Ligę Mistrzów. Po kolejnych czterech remisach sytuacja stała się jeszcze gorsza. W przeciągu ostatnich dwóch tygodni Juventus przegrał trzykrotnie, nie strzelając przy tym żadnego gola. W Serie A "Stara Dama" uległa Como i Lazio, natomiast w europejskich pucharach miejsce w szeregu pokazał im Real Madryt.

    Włodarze włoskiego klubu wreszcie postanowili zareagować. W Turynie uznano, że pora na ostre cięcie. Pierwsze pogłoski o zwolnieniu dotychczasowego trenera Igora Tudora podali dziennikarze, w tym m.in. Gianluca Di Marzio. Klub nie zamierzał zwlekać i krótko po tym oficjalnie ogłosił zakończenie współpracy z Chorwatem. Poinformowano również, że w środowym spotkaniu z Udinese zespół poprowadzi Massimo Brambilla.

    Mocno życzeniowym byłoby pomyślenie, że zmiana trenera w radykalny sposób zmieni sytuację Milika. Polak najprawdopodobniej w styczniu odejdzie z Turynu. W grę wchodzi przede wszystkim wypożyczenie. 

    DJB. Eksperci podsumowali El Clasico. Takie oceny zebrali piłkarze. WIDEOPolsat Box GoPOLSAT GO

    Zobacz również:

    Grzegorz Krychowiak
    Piłka nożna

    Krychowiak nadał tajemniczy komunikat. Media: Piłkarz kończy karierę

    Michał Chmielewski
    Michał Chmielewski
    Arkadiusz Milik
    Arkadiusz MilikGiuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Piłkarz ubrany w biało-czerwoną koszulkę z numerem 7 jest obejmowany przez starszego mężczyznę w garniturze na tle stadionu, wokół nich znajdują się inni członkowie drużyny lub sztabu szkoleniowego.
    Arkadiusz Milik od momentu doznania kontuzji w sparingu z Ukrainą wciąż nie wrócił do gryWojtek RadwańskiAFP
    Bramkarz w zielonym stroju skutecznie broni strzał podczas rzutu karnego, piłka zatrzymuje się tuż przy jego dłoni, a w tle widać tłum kibiców na trybunach oraz dwóch piłkarzy obserwujących sytuację.
    Real Madryt - Juventus (22.10.2025)PIERRE-PHILIPPE MARCOUAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja