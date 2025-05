Nietypowy protest tuż po meczu Polaków. A wcześniej chaos, trenerzy na trybunach

Świeżo upieczony finalista Ligi Mistrzów z Mediolanu na krajowym podwórku nie ma już tak łatwo, jak chociażby w poprzedniej kampanii . Podopieczni Simone Inzaghiego idą łeb w łeb z Napoli . Kluczowa może okazać się strata nawet jednego "oczka", dlatego też tak ważne było dla piłkarzy niedzielne starcie z Lazio. Ostatecznie oba zespoły podzieliły się punktami, choć niewiele brakowało do tego, by gospodarze zainkasowali pełną pulę.

Pod koniec starcia, przy prowadzeniu Interu 2:1, zrobiło się niemałe zamieszanie z powodu rzutu karnego przyznanego gościom. Początkowo sędzia nie wskazał na jedenasty metr, lecz zmienił decyzję po analizie VAR. Nerwowo zareagowały oba sztaby, arbiter odesłał trenerów na trybuny . Ogromną presję wytrzymał z kolei Pedro , który zachował zimną krew i wygrał pojedynek z bramkarzem. Mediolańczycy jeszcze co prawda skutecznie odpowiedzieli, lecz ich trafienie padło po spalonym.

Milczący protest Interu po meczu. Byli wściekli na sędziego, dziennikarze obeszli się smakiem

Po ostatnim gwizdku nie zakończyły się natomiast emocje związane z niedzielnym widowiskiem. Miejscowi postanowili zaprotestować, ze względu na niekorzystną dla nich decyzję, o czym donosi "gazzetta.it". Na co dokładnie wpadli przedstawiciele Interu? Nikt z nich nie pojawił się na konferencji prasowej ani nie udzielił pomeczowego komentarza .

"Drugi z tych straconych goli był po prostu niefortunną decyzją dla menedżerów i sztabu technicznego gospodarzy, którzy mimo ciszy medialnej, niespotykanej od lat, otwarcie zakwestionowali działania Chiffiego (sędziego meczu - dop.red.)" - czytamy w artykule Filipa Conticello. Ciekawy jest także wątek Marco Guidy, pełniącego na San Siro funkcję asystenta VAR. Z racji tego, iż pochodzi on spod Neapolu, zrezygnował z prowadzenia spotkań piłkarzy grających w błękitnych koszulkach. Federacja wysłała go jednak w niedzielę do pracy w Mediolanie.