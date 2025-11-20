Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niepokojące wieści po zgrupowaniu, teraz wydali wyrok ws. zdrowia Zielińskiego. To już niemal pewne

Igor Szarek

Tuż po listopadowym zgrupowaniu kadry otrzymaliśmy niepokojące wieści ws. Piotra Zielińskiego. Zawodnik miał się bowiem skarżyć na złą jakość murawy na Malcie, co bezpośrednio przełożyło się na pomeczową kondycję zawodnika. Dla Interu, przygotowującego się właśnie do arcyważnego meczu derbowego z Milanem, była to fatalna informacja. W czwartek włoscy dziennikarze przekazali najnowsze wieści ws. stanu zdrowia naszego reprezentanta.

Piłkarz reprezentacji Polski w szarej bluzie dresowej z logotypami sponsorów i godłem Polski na piersi, z ręką na głowie, stoi na tle stadionu obok innego członka drużyny.
Piotr Zieliński w dobrej kondycji przed meczem z MilanemMarcin GolbaAFP

Piotr Zieliński stał się niekwestionowanym bohaterem reprezentacyjnego spotkania z Maltą. To bowiem po jego asyście Robert Lewandowski otworzył wynik meczu. Pomocnik sam był również autorem gola, który w ostatecznym rozrachunku przyniósł Polakom zwycięstwo.

Okazuje się jednak, że dobra dyspozycja Zielińskiego została okupiona dość nieoczekiwanymi problemami. Chwilę po zakończeniu spotkania 31-latek zaczął skarżyć się na ból i przemęczenie, wynikające ze słabej jakości maltańskiej nawierzchni.

Na nieszczęście, ów problemy pojawiły się u Polaka tuż przed jednym z ważniejszych meczów sezonu. Już 23 listopada jego Inter Mediolan podejmie bowiem odwiecznego rywala zza miedzy - AC Milan. Tego typu spotkanie to idealna okazja do podkreślenia dobrej formy, dlatego też ewentualna absencja mogła być dla Zielińskiego dość brzemienna w skutkach.

Chivu może odetchnąć z ulgą. Kluczowe wieści ws. Piotra Zielińskiego

Na kilka dni przed "Derbami della Madonnina", włoski dziennik "La Gazzetta dello Sport" przekazał najnowsze informacje ws. stanu zdrowia podopiecznych trenera Cristiana Chivu. Niemal pewnym jest, że nie zobaczymy w nim Denzela Dumfriesa, który po przerwie reprezentacyjnej narzekał na uraz kostki. Zdaniem włoskich dziennikarzy, potrzebny byłby cud, aby Holender został postawiony na nogi przed zbliżającym się starciem z Milanem.

Zupełnie inaczej wygląda natomiast sytuacja opisywanego Zielińskiego. Tu prognozy są dużo bardziej optymistyczne, niż można było pierwotnie zakładać.

"Zieliński radzi sobie całkiem dobrze, mimo iż narzekał na zmęczenie po strzeleniu decydującego gola w zwycięskim meczu Polski na Malcie. Wczoraj regularnie trenował, potwierdzając swoją mocną pozycję przed derbami" - piszą włoscy dziennikarze.

Co więcej, w słonecznej Italii twierdzą również, że Chivu powinien wystawić Zielińskiego w wyjściowym składzie, aby w nadchodzącym szlagierze operował on w środkowej strefie boisko tuż obok Barelli i Calhanoglu. Czy rumuński trener zdecyduje się jednak na taki wariant w arcyważnym meczu derbowym? Tego dowiemy się już 23 listopada.

Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan
Piotr Zieliński w barwach Interu MediolanLuca Rossini / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Zawodnik w białej koszulce z numerem 10 kopie piłkę podczas meczu piłkarskiego, obok na murawie widać innych piłkarzy oraz kibiców na trybunach w tle.
Piotr Zieliński strzelił gola na wagę trzech punktówLeszek SzymańskiPAP
Piłkarz drużyny Inter Mediolan w białej koszulce z niebieskimi akcentami, celebrujący emocjonujący moment na boisku podczas meczu, z wyrazistą ekspresją emocji na twarzy i trybuną z kibicami w tle.
Piotr ZielińskiIPA Sport/ABACA/Abaca/East NewsEast News
