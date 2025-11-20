Niepokojące wieści po zgrupowaniu, teraz wydali wyrok ws. zdrowia Zielińskiego. To już niemal pewne

Piotr Zieliński stał się niekwestionowanym bohaterem reprezentacyjnego spotkania z Maltą. To bowiem po jego asyście Robert Lewandowski otworzył wynik meczu. Pomocnik sam był również autorem gola, który w ostatecznym rozrachunku przyniósł Polakom zwycięstwo.

Okazuje się jednak, że dobra dyspozycja Zielińskiego została okupiona dość nieoczekiwanymi problemami. Chwilę po zakończeniu spotkania 31-latek zaczął skarżyć się na ból i przemęczenie, wynikające ze słabej jakości maltańskiej nawierzchni.

Na nieszczęście, ów problemy pojawiły się u Polaka tuż przed jednym z ważniejszych meczów sezonu. Już 23 listopada jego Inter Mediolan podejmie bowiem odwiecznego rywala zza miedzy - AC Milan. Tego typu spotkanie to idealna okazja do podkreślenia dobrej formy, dlatego też ewentualna absencja mogła być dla Zielińskiego dość brzemienna w skutkach.

Chivu może odetchnąć z ulgą. Kluczowe wieści ws. Piotra Zielińskiego

Na kilka dni przed "Derbami della Madonnina", włoski dziennik "La Gazzetta dello Sport" przekazał najnowsze informacje ws. stanu zdrowia podopiecznych trenera Cristiana Chivu. Niemal pewnym jest, że nie zobaczymy w nim Denzela Dumfriesa, który po przerwie reprezentacyjnej narzekał na uraz kostki. Zdaniem włoskich dziennikarzy, potrzebny byłby cud, aby Holender został postawiony na nogi przed zbliżającym się starciem z Milanem.

Zupełnie inaczej wygląda natomiast sytuacja opisywanego Zielińskiego. Tu prognozy są dużo bardziej optymistyczne, niż można było pierwotnie zakładać.

"Zieliński radzi sobie całkiem dobrze, mimo iż narzekał na zmęczenie po strzeleniu decydującego gola w zwycięskim meczu Polski na Malcie. Wczoraj regularnie trenował, potwierdzając swoją mocną pozycję przed derbami" - piszą włoscy dziennikarze.

Co więcej, w słonecznej Italii twierdzą również, że Chivu powinien wystawić Zielińskiego w wyjściowym składzie, aby w nadchodzącym szlagierze operował on w środkowej strefie boisko tuż obok Barelli i Calhanoglu. Czy rumuński trener zdecyduje się jednak na taki wariant w arcyważnym meczu derbowym? Tego dowiemy się już 23 listopada.

Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan Luca Rossini / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piotr Zieliński strzelił gola na wagę trzech punktów Leszek Szymański PAP

Piotr Zieliński IPA Sport/ABACA/Abaca/East News East News

