"Nie powinien mówić". Boniek zrugał go publicznie

Szymon Łożyński

W byłym klubie Zbigniewa Bońka wybuch konflikt między dwiema legendami. O komentarz do sprawy byłego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej poprosili dziennikarze "La Gazetta dello Sport". Były reprezentant Polski wyraźnie opowiedział się po jednej ze stron.

Zbigniew Boniek, były piłkarz m.in. AS Roma
Zbigniew Boniek

AS Roma wciąż jest w grze o udział w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Na razie zajmuje w tabeli Serie A 6. miejsce, ze stratą 6 "oczek" do trzeciego AC Milan. Klubem targają jednak kłopoty wewnętrzne, bowiem nie dogadują się dwie osoby na wysokim stanowisku.

Chodzi o doradcę zarządu, byłego trenera tego klubu, Claudio Ranieriego i obecnego szkoleniowca Gian Piero Gasperiniego. Pierwszy z wymienionych wprost zaatakował w mediach trenera, twierdząc, że osobiście rekomendował zarządowi inne osoby na to stanowisko. To nic innego jak wyrażenie wotum nieufności wobec 68-latka.

Zobacz również:

Daniel Mikołajewski (zdj. archiwalne)
Serie A

Młody Polak z debiutem w Serie A - i to przeciw komu. Sensacja na włoskim boisku

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski

O tych słowach zrobiło się we Włoszech na tyle głośno, że o komentarz do sprawy poproszono samego Zbigniewa Bońka. Włosi uznają byłego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej za jedną z legend klubu z Rzymu i często proszą, by skomentował ważne kwestie dziejące się wokół drużyny.

Konflikt w AS Roma. Zbigniew Boniek stanął po jednej stronie

Tym razem Boniek skomentował sprawę dla "La Gazetta dello Sport" i był bezlitosny. Wręcz zrugał Claudio Ranieriego.

- Nie znam dokładnej polityki wewnętrznej klubu. Być może takie były zasady korporacyjne, ale nie powinien mówić takich słów publicznie. Trzeba było to załatwić w prywatnej rozmowie - podkreślił były reprezentant Polski. Jego słowa cytuje także portal calciomercato.com.

- Roma to za duży klub, by roztrząsać te słowa. Trzeba skupić się na wynikach, odkładając na bok bezsensowne gadanie - dodał.

W tej samej rozmowie były prezes PZPN, który dla AS Romy rozegrał 76 spotkań i strzelił 17 goli, nie chciał porównywać warsztatu trenerskiego Ranieriego i Gaspariniego. Zwrócił uwagę, że obaj się różnią, ale przy obecnym szkoleniowcu klubu z Rzymu podkreślił, że ma trudny charakter.

Warto też zwrócić uwagę, jak Włosi nazwali Bońka, cytując jego słowa o AS Roma. "Były gwiazdor klubu" - napisali.

Zobacz również:

Ferran Torres i Robert Lewandowski
La Liga

Komunikat po meczu Barcelony. Ależ wyczyn rywala Lewandowskiego. Naprawdę to zrobił

Igor Szarek
Igor Szarek
Mężczyzna w średnim wieku w eleganckim garniturze siedzi na stadionowych krzesełkach, podpiera głowę ręką, widoczna bransoletka na nadgarstku i plakietka na smyczy. W tle częściowo widoczne inne osoby i oznaczenia stadionowe.
Zbigniew BoniekGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Trener zwycięzców, Gian Piero Gasperini
Trener zwycięzców, Gian Piero GasperiniAFP
Na zdjęciu: Claudio Ranieri. Fot. Getty Images
Claudio RanieriGetty Images
Zepter KPR Legionowo - LOTTO-Puławy. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja