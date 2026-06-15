Nicola Zalewski odebrał kluczowy komunikat. Rewolucja potwierdzona

Nicola Zalewski od początków swojej seniorskiej kariery związany był z AS Roma. Sytuacja zmieniła się na początku ubiegłego roku, gdy reprezentant Polski nieoczekiwanie został wypożyczony do Interu Mediolan, z którym finalnie wywalczył wicemistrzostwo Włoch oraz dotarł do finału Ligi Mistrzów.

Dobra postawa Zalewskiego sprawiła, że Mediolańczycy zdecydowali się na wykup Polaka z Romy. Pomocnik nie został jednak na San Siro, bowiem Inter zdecydował się sprzedać go do Atalanty, solidnie zarabiając na tej transakcji.

Zalewski w Bergamo miewał wzloty i upadki, podobnie jak cała drużyna. Sezon zakończył się jednak sporym rozczarowaniem, co wywołało zdecydowaną reakcję władz włoskiego klubu. Skutki tego ruchu reprezentant Polski odczuje na własnej skórze.

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Atalanta sezon Serie A zakończyła dopiero na siódmej pozycji, co w nowym sezonie daje im prawo gry jedynie w eliminacjach Ligi Konferencji. Jest to wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań dla zespołu, który kilka miesięcy wcześniej w znakomitym stylu eliminował z Ligi Mistrzów Borussię Dortmund.

Odpowiedzią władz klubu na to niepowodzenie jest kolejna zmiana szkoleniowca. Już wcześniej z posadą pożegnał się Raffaele Palladino oraz cały jego sztab szkoleniowy. 42-latek został zatrudniony w trakcie sezonu w miejsce Ivana Juricia. Chorwat został wówczas zwolniony po tym jak na przełomie października i listopada wygrał zaledwie jedno z ośmiu spotkań.

Zgodnie ze wcześniejszymi medialnymi przewidywaniami nowym trenerem Atalanty ogłoszony został Maurizio Sarri. 67-latek dotychczas pracował rzymskie Lazio, które pod jego wodzą w poprzedniej kampanii zajęło dziewiąte miejsce i przegrało w finale Pucharu Włoch z Interem.

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Do Bergamo trafił szkoleniowiec z ogromnym doświadczeniem zarówno w Serie A, jak i na arenie międzynarodowej. Włoch największy sukces w karierze odniósł jako szkoleniowiec Juventusu, z którym w sezonie 2019/29 sięgnął po Scudetto. Wówczas kluczowym elementem mistrzowskiej drużyny był Wojciech Szczęsny. Sarri ponadto wraz z londyńską Chelsea wygrał rozgrywki Ligi Europy.

Polscy kibice mogą kojarzyć Sarriego z okresu pracy w SSC Napoli. Włoch wówczas miał okazję współpracować m.in. z Piotrem Zielińskim oraz Arkadiuszem Milikiem. Przez trzy lata jego pracy pod Wezuwiuszem drużyna dwukrotnie zostawała wicemistrzem Włoch.

Nicola Zalewski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Maurizio Sarri TIZIANA FABI / AFP AFP





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