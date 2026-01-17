Nicola Zalewski na ustach Włochów. To Polak zrobił w meczu Serie A. Werdykt wydany

Wczoraj Nicola Zalewski rozegrał 17. spotkanie w Serie A w tym sezonie. Jego Atalanta, którą zasilił latem zeszłego roku, odchodząc z Interu Mediolan za 17 milionów euro, zagrała na wyjeździe z Pisą.

Nazwisko 23-latka pojawiło się w podstawowym składzie. Dla przypomnienia - na początku listopada drużynę przejął Raffaele Palladino, który ewidentnie bardziej ceni umiejętności Polaka niż Ivan Jurić. Jeden z liderów kadry Jana Urbana występuje obecnie na pozycji ofensywnego pomocnika.

Pisa – Atalanta: Zobacz gole z meczu!

Tak Zalewski zagrał z Pisą. Włosi przemówili

Zalewski spędził na murawie 82. minuty. "Był to dla niego nieco gorszy mecz niż te poprzednie" - relacjonował Rafał Sierhej z Interii Sport. W miejsce naszego kadrowicza pojawił się Kamaldeen Sulemana. Ostatecznie obie ekipy zremisowały 1:1 i podzieliły się punktami. W 83. minucie bramkę dla gości zdobył Nikola Krstović, a w końcówce radość gospodarzom sprawił Rafiu Durosinmi.

Jak włoskie media oceniły wysęp Polaka? "Próbuje znaleźć kluczowe przestrzenie w ofensywnym środku pola, ale jest ich niewiele" - napisano na łamach tamtejszego "Eurosportu", gdzie 23-latek został oceniony na notę "6". Pół oceny niżej otrzymał od ekspertów calciomercato.com. "Lojalny zawodnik Palladino, po tylu dobrych występach nie zagrał najlepiej" - czytamy.

Na "5" w dziesięciopunktowej skali Nicolę Zalewskiego oceniła telewizja "Sky Sports". "Niewiele robi, ale kiedy gra jak prawdziwy ofensywny pomocnik, sytuacja się poprawia: pokazuje najciekawsze rzeczy" - to już opinia serwisu tuttomercatoweb.com (nota "6"). Najlepszą ocenę 23-latek dostał od dziennikarzy sport.virgilio.it. "Jest najbardziej mobilny, kreuje przewagę i serwuje ciekawe piłki" - czytamy (nota "6,5").

Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, w trwającej kampanii 23-latek rozegrał do tej pory łącznie 20 spotkań. Strzelił w nich jednego gola i zanotował trzy asysty. Obecnie Atalanta zajmuje 7. miejsce w tabeli Serie A z 32. punktami na koncie. W środę zespół Polaka zagra u siebie z Athletikiem Bilbao w Lidze Mistrzów.

