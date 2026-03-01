Nicola Zalewski na ustach Włochów. To drużyna Polaka zrobiła w Serie A. Koszmar

W środę Atalanta dokonała wielkiej rzeczy. Do Bergamo przyleciała Borussia Dortmund, która w pierwszym meczu 1/16 finału Ligi Mistrzów triumfowała 2:0. Na własnym stadionie włoska drużyna najpierw odrobiła starty, a potem zameldowała się w dalszej fazie rozgrywek dzięki wygranej 4:1.

W obu starciach z przedstawicielem Bundesligi oglądaliśmy Nicolę Zalewskiego. Śmiało można powiedzieć, że jeden z liderów reprezentacji Polski jest zawodnikiem podstawowego składu w ekipie prowadzonej przez Raffaele Palladino. Jego nazwisko widniało we wyjściowej jedenastce w sześciu ostatnich meczach.

Wielka wpadka Atalanty. Nicola Zalewski nie pomógł drużynie

O godz. 15:00, w niedzielę 1 marca, Atalanta zagrała na wyjeździe z Sassuolo. Gospodarze już od 16. minuty musieli radzić sobie w dziesiątkę. To pokłosie czerwonej kartki dla Andrei Pinamontiego.

Mimo gry w przewadze ekipa z Bergamo poległa 1:2, ani przez minutę nie była na prowadzeniu. Gole dla Sassuolo strzelali Ismael Kone i Kristian Thorstvedt. Jedyne trafienie dla Atalanty zanotował natomiast Yunus Musah, zmiennik naszego rodaka. Zalewski spędził na murawie 67 minut. Co o jego występie napisali włoscy eksperci?

"Zdecydowanie lepszy w pierwszej połowie, grając jako ofensywny pomocnik. Osłaniał Maticia. Prawie notuje asystę, perfekcyjnie podając do Samardzicia, ale po zmianach cofnął się na lewą stronę" - czytamy na łamach www.tuttomercatoweb.com, gdzie Polaka oceniono na "6".

Taką samą notę 24-latek otrzymał od włoskiego "Sky Sports". Za to portale goal.com, italpress.com, calciomercato.it i calcionews24.com przyznały mu zaledwie "5,5".

"Polak zaliczył trzynaście kolejnych występów w lidze i Lidze Mistrzów, będąc praktycznie jedynym - obok Carnesecchiego - na stałe związanym z kampanią w 2026 roku. Zadziorny w swoich akcjach, omal nie doprowadził do prowadzenia w 10. minucie po podaniu, a w 33. minucie prawie asystował Samardziciowi. W drugiej połowie denerwuje się, grając na rękę Berardiemu. Schodzi z boiska w 67. minucie" - to już opis z ilmessaggero.it (ocena "5,5").

"Gra dobrą pierwszą połowę, popełniając niewiele błędów i notując kilka świetnych zagrań, takich jak podanie do Samardzicia. W drugiej połowie cofa się, a jego błędy z piłką znacznie się nasilają, co potęguje nerwowość na boisku" - podsumowano na pianetatalanta.it, gdzie przy nazwisku 24-latka widniała szóstka.

We wszystkich rozgrywkach tego sezonu Nicola Zalewski rozegrał do tej pory 29 meczów. Zdobył w nich dwie bramki i zanotował sześć asyst.

