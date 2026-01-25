Nicola Zalewski na ustach Włochów. Nie mają wątpliwości. To o nim napisali

Początek tego sezonu dla Nicoli Zalewskiego nie był łatwy. Polak nie potrafił wywalczyć sobie miejsca w wyjściowym składzie nowego zespołu - Atalanty Bergamo. Jakby tego było mało, do słabej formy doszły także problemy zdrowotne. Wszystko uległo poprawie wraz ze zmianą na stanowisku trenera.

Władzę w drużynie z Bergamo przejął Rafaele Palladino i pewnym czasie Zalewski wywalczył sobie niepodważalne miejsce w wyjściowym składzie. Stało się na dobre po wejściu z ławki w meczu Serie z Genoą. Od tego momentu Polak wystąpił w siedmiu kolejnych spotkaniach z rzędu.

Zalewski chwalony przez Włochów. Znów dał o sobie znać

W każdym z nich rozpoczynał mecz w wyjściowym składzie. Nie inaczej stało się także w ten weekend. Zalewski wybiegł na murawę swojego domowego stadionu w rywalizacji w ramach 22. kolejki Serie A z Parmą. Reprezentant Polski wrócił na pozycję wahadłowego. Atalanta wygrała 4:0, a on miał w tym swój wyraźny udział.

Nasz kadrowicz wywalczył bowiem rzut karny już w 15. minucie, a ten na gola zamienił Scamacca, co pozwoliło Atalancie otworzyć wynik. Włoskim mediom nie uszło to uwadze. "Wywalczył rzut karny, który zapoczątkował strzelanie Atalanty. Rozegrał solidne spotkanie, choć stawiał raczej na ilość niż na kreatywność" - czytamy w ocenie "Eurosport.it".

Dziennikarze tego portalu wystawili Polakowi notę sześć. O pół stopnia wyżej oceniony został przez "tuttomercatoweb.com". "Pewny przy rzucie karnym, dobrze przewiduje zagranie Britschgiego i wymusza faul, który zmienia przebieg meczu. Atakuje konsekwentnie, potrafiąc też poczekać, gdy musi się cofnąć" - uzasadniono.

Siódemkę Polak otrzymał od włoskiego Sky Sports. Dziennikarze tego portalu nie decydują się jednak na uzasadnienie swoich not. Zalewski w tym momencie ma na swoim koncie już 22 występy w barwach Atalanty Bergamo. Strzelił jednego gola i pięciokrotnie asystował swoim kolegom.

