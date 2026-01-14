Nerwowo na San Siro. To nie tak miało wyglądać, Zieliński już był gotowy

Na legendarnym San Siro spotkały się dziś drużyny z przeciwnych biegunów ligowej tabeli. Inter lideruje Serie A, natomiast Lecce przed pierwszym gwizdkiem arbitra znajdowało się tylko trzy punkty nad strefą spadkową. Dla polskich kibiców to spotkanie było ciekawe ze względu na obecnego w wyjściowym zestawieniu Piotra Zielińskiego. Rola naszego rodaka powinna wzrosnąć z powodu kontuzji Hakana Calhanoglu.

"Badania wykazały naciągnięcie mięśnia lewej łydki" - informowali niedawno mediolańczycy w oficjalnym komunikacie. Nawet bez Turka gospodarze byli w środowy wieczór zdecydowanymi faworytami. Bramką zapachniało już po zaledwie sześciu minutach. Z rywalami zabawił się Ange-Yoan Bonny, lecz z na wysokości zadania stanął golkiper. Sporo pozytywnego szumu narobił również Piotr Zieliński. Futbolówka po strzale pomocnika poszybowała jednak nad poprzeczką.

Podczas pierwszej połowy na trybunach pojawiła się także chwilowa radość. Danilo Veiga zaliczył delikatny kontakt z wspomnianym wcześniej Bonnym. Rozjemca początkowo wskazał na jedenasty metr, ale po kilkudziesięciu podbiegł do monitora. Analiza powtórek trwała dosyć długo, na stadionie rozległy się z tego powodu gwizdy. A stały się one jeszcze głośniejsze, gdy sędzia postanowił zmienić podjętą wcześniej decyzję.

Wielka ulga w Mediolanie. Inter strzela w końcówce spotkania

Gospodarze po przerwie koniecznie musieli poprawić grę. Strata cennych punktów z tak nisko notowaną drużyną nie satysfakcjonowała żadnego z podopiecznych Cristiana Chivu. A na potencjalną wpadkę tylko czekały zespoły znajdujące się tuż za plecami Interu w ligowej tabeli. Mediolańczycy w drugiej połowie rzeczywiście wyglądali tak, jakby wrzucili wyższy bieg. Brakowało jednak goli. Kibice coraz bardziej się niecierpliwili.

Wreszcie wszystkim spadł kamień z serca, ale dopiero w 78. minucie. Zimną krew w polu karnym przeciwników zachował Francesco Pio Esposito, który dopadł do piłki i nie zmarnował dogodnej okazji na otwarcie wyniku. Mało brakowało, a kilkadziesiąt sekund później cieszyłby się z dubletu, lecz futbolówka minimalnie przeszła obok prawego słupka. Spokojnego prowadzenia gospodarze nie wypuścili już z rąk.

Statystyki meczu Inter Mediolan 1 - 0 Lecce Posiadanie piłki 65% 35% Strzały 20 10 Strzały celne 7 1 Strzały niecelne 9 2 Strzały zablokowane 4 7 Ataki 101 63

Piotr Zieliński Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Piotr Zieliński Marcel van Dorst / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP