Nazwisko Zielińskiego nie znika z ust Włochów. Tak go nazwali. Co za słowa

4 stycznia Piotr Zieliński siódmy raz z rzędu znalazł się we wyjściowym składzie Interu w tym sezonie. Mediolańczycy zagrali u siebie z Bologną. Polak w 39. minucie otworzył wynik meczu, popisując się cudownym uderzeniem tuż zza pola karnego. Mówiąc krótko, po prostu pan piłkarz.

"Teraz jest stałym zawodnikiem w podstawowym składzie, obok Calhanoglu i Barelli, nie ma co do tego wątpliwości. Jeśli zacznie strzelać gole… To nie jego najlepszy mecz od czasu dołączenia do Interu, ale strzał lewą nogą, którym pokonał Ravaglię i wygrał mecz, jest niezwykle ważny. Kto go teraz zdejmie z boiska?" - pisały zachwycone włoskie media po występie 31-latka.

Inter - Bologna. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sport) Eleven Sports Eleven Sports

Włosi nie przestają mówić o Zielińskim. Miód na uszy polskich kibiców

Łącznie w trwającej kampanii 105-krotny reprezentant Polski rozegrał już 22 spotkania. Strzelił w nich trzy gole i zanotował dwie asysty. Zieliński rządzi w środku pola Interu. Często schodzi na pozycję numer sześć, aby otrzymywać piłkę od środkowych obrońców, a następnie rozgrywać i napędzać akcje swojej drużyny. I radzi sobie doskonale, dzięki swojej niebanalnej technice.

Nasz kadrowicz stał się pierwszym wyborem Cristiana Chivu, który przejął zespół w czerwcu. Za kadencji Simone Inzaghiego nie było to takie oczywiste. Wówczas Polak zmagał się z kłopotami zdrowotnymi, jednak teraz wyszedł na prostą. - Kibice Interu bardzo żałowali w zeszłym roku, kiedy miał problemy, które uniemożliwiły mu regularną grę. Teraz ten fatalny okres jest już przeszłością - powiedział Christian Liotta z portalu Fcinternews.it w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Ontet".

Piotr wrócił do optymalnej formy, pokazując wszystkim, że wciąż jest jednym z najlepszych pomocników w Serie A

Właśnie w optymalnej formie fizycznej Liotta upatruje główny powód, dla którego były zawodnik SSC Napoli w ostatnich tygodniach zachwyca kibiców Interu. - Myślę, że istnieje jedno słowo-klucz opisujące ten zwrot akcji w historii Zielińskiego w Interze Mediolan: wolność. To właśnie tego słowa używał najczęściej wczoraj wieczorem po meczu z Bolonią, kiedy rozmawiał z włoskimi mediami. Piotr jest teraz wolny, przede wszystkim wolny od problemów fizycznych, które wpłynęły na jego pierwszy sezon w Nerazzurrich - uzupełnił.

Znawca Interu Mediolan nie zapomina również o samym Chivu. Koniec końców to Rumun ustala skład i daje Zielińskiemu szansę na pokazanie swoich ogromnych umiejętności. - Pewne jest, że Piotr coraz bardziej wzmacniał swoją pozycję w pomocy i, biorąc pod uwagę ostatnie mecze, w których zawsze był jednym z najlepszych zawodników Interu Mediolan, bardzo trudno będzie z niego zrezygnować - tłumaczy.

Obecnie Inter z 39. punktami na koncie jest liderem Serie A. W środę ekipa "Nerazzurrich" zagra na wyjeździe z Parmą.

