Największy problem Urbana, a teraz taki występ. Polak na ustach Włochów

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Przed reprezentacją Polski decydujące starcia w walce o piłkarskie mistrzostwa świata 2026. Jan Urban niedługo będzie musiał wysłać powołania. Szczególnie problematyczna może wydawać się obsada bramki. W poniedziałek kolejny występ w barwach Bolonii zaliczył Łukasz Skorupski. Włoskie media oceniły polskiego bramkarza jednoznacznie.

Łukasz Skorupski bohaterem Bolonii
Łukasz Skorupski bohaterem BoloniiDOMENICO CIPPITELLIAFP

Baraże o awans na piłkarskie mistrzostwa świata 2026 tuż, tuż. Reprezentacja Polski w pierwszej rundzie zagra z Albanią (26 marca, godz. 20:45). Jeśli podopieczni Jana Urbana uporają się z rywalami, to decydujący mecz (31 marca) czeka ich ze zwycięzcą starcia Ukraina - Szwecja.

Selekcjoner niedługo będzie musiał wysłać powołania. W ostatnim czasie pojawiło się dużo zapytań dotyczących obsady bramki. "Pozycja, która przez lata w reprezentacji Polski była zabezpieczona, nagle delikatnie zaczęła się chwiać. Wracający do formy Łukasz Skorupski niby pozwala oddalić niepokój, ale nie da się ukryć, że przyzwyczailiśmy się do znacznie większej stabilności na pozycji bramkarza" - pisał na łamach Interii Przemysław Langier.

Skorupski miał problemy zdrowotne na przełomie 2025 i 2026 roku, ale kilka tygodni temu wrócił do gry. W międzyczasie otrzymał czerwoną kartkę w starciu z Genoą, przez co stracił mecz z AC Milan.

Polski trener na wylocie. Pięć goli i taki finał. A miał być selekcjonerem

Skorupski bohaterem. Świetne wieści dla Jana Urbana

34-latek wraca jednak do stabilnej formy, do której przyzwyczaił fanów Bolonii. W poniedziałkowy wieczór jego zespół mierzył się w meczu Serie A z Pisą. "Rossoblu" wygrali 1:0 po bramce Jensa Odgaarda w 90. minucie, ale włoskie media rozpisują się głównie o polskim bramkarzu.

Pisa przyspieszyła, ale Skorupski był murem. Polski bramkarz rozegrał znakomity mecz 
czytamy w relacji na portalu tuttomercatoweb.com.

Dziennikarze tego portalu ocenili 34-latka na 7,5 w dziesięciostopniowej skali. Taką samą ocenę Polakowi przyznała "La Gazzetta dello Sport", która już w tytule napisała, że "Skorupski bronił wszystko".

Z kolei portal "calciomercato.com" zauważył, że Polak w pierwszej połowie popełnił jeden błąd, który jednak nie odbił się na wyniku. - W drugiej połowie znakomicie radził sobie z przewidywaniem poczynań gospodarzy. Jego występ był decydujący dla losów meczu - czytamy.

"Calciomercato.com" również przyznał Skorupskiemu ocenę 7,5. Równie wysoką otrzymał tylko strzelec decydującego gola.

Bolonia plasuje się na 8. miejscu w tabeli Serie A. Przed Skorupskim i jego kolegami teraz niezwykle ważne tygodnie. W niedzielę (8 marca) zagrają na własnym stadionie z Hellas Verona, a następnie czeka ich dwumecz Ligi Europy z AS Roma.

Serie A Enilive
27. Kolejka
02.03.2026
18:30
Zakończony
Jens Odgaard
90'
Wszystko o meczu

Zobacz również:

Adam Buksa wreszcie przełamał się w barwach Udinese Calcio
Serie A

Była 94. minuta, gdy do akcji wkroczył Polak. Włosi zachwyceni, akcja hitem

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki
Łukasz Skorupski został wybrany najlepszym pilkarzem Bolonii w starciu z Lille
Łukasz Skorupski został wybrany najlepszym pilkarzem Bolonii w starciu z LilleMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP - Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP
Łukasz Skorupski
Łukasz SkorupskiMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
Bramkarz w zielonym stroju drużyny Bologna energicznie reaguje podczas rozgrywki, w tle widoczny inny zawodnik z numerem 9 na koszulce.
Łukasz Skorupski GABRIELE MARICCHIOLOAFP
Gol dla Bologny. Jens Odgaard strzelcem decydującej bramki. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja